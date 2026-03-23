OLEJE LONG LIFE – MARKETINGOWY CHWYT CZY SPRAWDZONA TECHNOLOGIA?

Oleje silnikowe typu Long Life budzą kontrowersje wśród kierowców. Część użytkowników uważa je za zabieg marketingowy, który ma usprawiedliwiać zbyt długie interwały wymiany. Tymczasem – jak podkreśla Adam Klimek, ekspert i ambasador marki TotalEnergies – wydłużone przebiegi między wymianami nie są kwestią deklaracji producenta oleju, lecz wynikiem rygorystycznych badań oraz jasno określonych warunków eksploatacji.

Long Life pod lupą laboratoriów i producentów silników

TotalEnergies wspólnie z producentami silników od lat prowadzi szeroko zakrojone testy olejów – zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w realnej eksploatacji. Znaczna część tych badań dotyczy właśnie trybu Long Life oraz zdolności oleju do utrzymania wymaganych parametrów przez wydłużony okres użytkowania.Przykładem produktu zaprojektowanego z myślą o takich warunkach jest TotalEnergies Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20. Olej ten został przebadany nie tylko przez niezależną organizację ACEA (C5, C6), lecz także przez producentów silników marek takich, jak Ford (WSS-M2C-956-A1), Porsche (C20) i Volkswagen (VW 508.00, VW 509.00). W każdym przypadku spełnił rygorystyczne wymagania przewidziane dla eksploatacji w trybie Long Life.

W praktyce oznacza to m.in. zgodność z normami, które dopuszczają interwały wymiany sięgające nawet 30 000 km lub 2 lata w standardowych warunkach użytkowania. Wspomniane powyżej homologacje producentów potwierdzają stabilność parametrów tego oleju w długim okresie eksploatacji. Niezależnie od pełnej „kompatybilności” z wymaganiami trybu Long Life, TotalEnergies Quartz Ineo Xtra Long Life 0W-20 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, wysoką trwałość i wyjątkową oszczędność paliwa.

Nie tylko olej – kluczowe są warunki eksploatacji

Adam Klimek zwraca jednak uwagę na aspekt, który bywa pomijany w codziennych dyskusjach o trybie Long Life: rzeczywiste obciążenie silnika. Jego zdaniem jednym z najlepszych wskaźników tego obciążenia jest zużycie paliwa. Jeżeli spalanie pojazdu jest zbliżone do wartości katalogowych, oznacza to, że silnik pracuje w warunkach przewidzianych przez producenta. W takim przypadku można bez obaw stosować się do fabrycznych zaleceń dotyczących interwałów wymiany oleju – również tych wydłużonych. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy realne zużycie paliwa jest wyraźnie wyższe od deklarowanego. Wzrost spalania oznacza większą ilość zanieczyszczeń trafiających do oleju, a tym samym szybsze zużycie jego właściwości ochronnych. Dotyczy to m.in. jazdy z dużym obciążeniem, przy wysokich prędkościach autostradowych, w górach, podczas holowania przyczepy, a także przy intensywnej eksploatacji miejskiej na krótkich dystansach. W takich warunkach – nawet przy zastosowaniu oleju Long Life – interwał wymiany powinien zostać odpowiednio skrócony.

Wniosek: Long Life działa, ale nie w oderwaniu od rzeczywistości

Oleje Long Life nie są mitem ani marketingowym uproszczeniem. To produkty zaprojektowane i przetestowane do pracy w wydłużonych interwałach, pod warunkiem, że silnik eksploatowany jest zgodnie z założeniami producenta. Kluczem do właściwej decyzji w zakresie wymiany oleju pozostaje analiza stylu jazdy oraz realne warunki użytkowania pojazdu.