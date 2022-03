Bezpieczna jazda z certyfikowanymi produktami Textar

Stosowanie w układach hamulcowych elementów niskiej jakości może być ryzykowne i mieć tragiczne skutki. By zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi, producenci części zamiennych w Europie mają obowiązek spełniania wymogów standardu jakościowego ECE-R90.

Norma ECE-R90 od 1999 roku stanowi standard jakości dla klocków hamulcowych dostępnych na niezależnym rynku samochodowych części zamiennych. W listopadzie 2016 roku została rozszerzona na tarcze i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych zarejestrowanych po tym terminie. Co to oznacza? Aby móc dostarczać te produkty na rynek wtórny, producenci muszą weryfikować jakość swoich części zamiennych w długotrwałych

i kosztownych testach. Firma TMD Friction, do której należy marka Textar, inwestuje ponad milion euro rocznie, aby zapewnić swoim klientom jak najszerszy asortyment certyfikowanych produktów.

ECE-R90: Sprawdzona jakość OE

Aby część zamienna mogła uzyskać homologację ECE-R90, musi zostać poddana określonym badaniom. W przypadku tarczy hamulcowej najważniejsze z nich obejmują sprawdzenie odporności na pękanie oraz test przy dużym obciążeniu. Kolejnym etapem certyfikacji jest porównanie skuteczności hamowania tarczy zamiennej z wynikami testów produktów stosowanych na pierwszy montaż. Różnica w długości drogi hamowania nie może być większa niż 10%.

Testy mają na celu potwierdzenie, że część zamienna nie odbiega jakością produktowi oryginalnemu z pierwszego montażu (OE) i uzasadniają tym samym wyższe ceny części zamiennych wytwarzanych przez producentów premium, jak Textar.

Dla TMD Friction, jednego z wiodących producentów technologii hamulcowych klasy premium, osiągi, bezpieczeństwo i komfort jazdy są najważniejsze. By sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku, korzystamy z naszego bogatego doświadczenia w zakresie oryginalnych części i tworzymy produkty odpowiadające fabrycznemu wyposażeniu (OE). Testy naszych części zamiennych przewyższają wymagania prawne w kategoriach siły hamowania, żywotności i komfortu jazdy. Ponadto nasze tarcze hamulcowe do starszych modeli pojazdów, które pojawiły się w ofercie Textar jeszcze przed wprowadzeniem w życie normy ECE-R90, są w dużej części przetestowane pod jej kątem i są z nią zgodne – podkreśla Vincenzo Di Caro, Senior Manager Vehicle Programme w TMD Friction.

Oznakowanie dla zwiększonego bezpieczeństwa

Produkty z certyfikatem R90 dopuszczone do zastąpienia oryginalnych części układu hamulcowego mają wyraźnie widoczne oznakowanie w postaci znaku kontrolnego. Składa się on z okręgu z literą „E” i numeru identyfikacyjnego kraju, który wydał zezwolenie, a także ciągu cyfr i liczb zaczynającego się od „90R”. Dzięki niemu mechanicy i kierowcy mogą być pewni, że wybrali produkty wysokiej jakości. Z jednej strony montaż i eksploatacja części niecertyfikowanych w nowszych pojazdach jest niedozwolona. Z drugiej zaś strony ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Mechanicy powinni zawsze stosować dobrej jakości części zamienne pochodzące od uznanych producentów. Dodatkowo powinni informować swoich klientów o ryzyku związanym

z rzekomymi okazjami znalezionymi w Internecie. Tanie części zamienne pochodzą

z nieznanych źródeł i nie spełniają niezbędnych standardów jakości, co może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa na drodze. Podczas swoich szkoleń specjaliści TMD Friction, do którego należy marka Textar, zawsze zachęcają osoby pracujące w niezależnych warsztatach samochodowych do rezygnacji z montowania niecertyfikowanych części hamulcowych bez znaku kontrolnego. Nawet jeśli są one dopuszczone do stosowania w starszych modelach. – zauważa Vincenzo Di Caro.

W przypadku tanich, podrobionych produktów klocek hamulcowy i tarcza nie będą do siebie odpowiednio dopasowane. Może to spowodować zmniejszoną skuteczność hamowania,

a następnie prowadzić do nadmiernego zużycia materiału ciernego. Ponadto takie produkty mogą mieć ograniczoną żywotność, nośność i odporność na pęknięcia. Z kolei nierówna powierzchnia tarczy hamulcowej może znacząco wpływać na komfort jazdy, powodując wibracje podczas hamowania. W najgorszym przypadku może dojść do poluzowania śruby koła – wylicza Vincenzo Di Caro, Senior Manager Vehicle Programme w TMD Friction.

Potencjalne konsekwencje stosowania niecertyfikowanych produktów pokazują znaczenie wysokiej jakości części zamiennych na bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego. Elementy te mają również decydujące znaczenie dla systemów bezpieczeństwa, takich jak ESP, ponieważ tylko przy prawidłowym działaniu układu hamulcowego może on działać odpowiednio.