Dlaczego zmiana płynu hamulcowego jest tak ważna?

Wysokiej jakości płyn hamulcowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego działania hamulców. Dlatego eksperci ZF Aftermarket zalecają regularną wymianę płynu hamulcowego podczas wizyty w warsztacie.

Niezależnie od liczby przejechanych kilometrów, płyn hamulcowy DOT 3 należy wymieniać co roku, a DOT4 i DOT5.1 co dwa lata lub gdy temperatura wrzenia spadnie poniżej dopuszczalnej.

Płyn hamulcowy odgrywa ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego działania układu hamulcowego, a tym samym w utrzymaniu bezpieczeństwa jazdy. Ponieważ skład płynu zmienia się wraz z upływem czasu w wyniku absorbowania wody z atmosfery, konieczna jest jego regularna wymiana. W przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia siły hamowania lub w najgorszym wypadku do awarii układu hamulcowego.

Ważna jest również kontrola stanu płynu w zbiorniczku. Na szczęście uzupełnienie płynu hamulcowego nie jest czasochłonne ani trudne, jednak należy skontrolować czemu jego stan się zmniejszył. Może to być efekt nieszczelności układu i wycieku lub silnego zużycia elementów ciernych (klocków lub szczęk hamulcowych) i znacznego wysunięcia się tłoczków w zaciskach lub cylinderkach.

W obu przypadkach niewystarczającym jest ograniczenie się do uzupełnienia stanu płynu, a koniecznym jest całościowe sprawdzenie stanu układu hamulcowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Poważne przegrzanie może doprowadzić do całkowitej awarii

Płyn hamulcowy znajduje się w układzie hydraulicznym i służy do przenoszenia siły nacisku na pedał hamulca na elementy cierne. Pomaga w tym kierowcy układ serwa podciśnieniowego.

Na stan cieczy ma wpływ szereg czynników. Na przykład poważne przegrzanie podczas długotrwałego lub mocnego hamowania np. przy zjeździe z wzniesienia lub wysokiej prędkości. Może to spowodować przekroczenie temperatury wrzenia cieczy. Rezultatem jest wrzenie prowadzące do powstania pęcherzyków pary wodnej w przewodach hamulcowych. Gdy pedał zostanie ponownie wciśnięty, para wodna jest ściskana przez co siła hamowania jest przenoszona w niewielkim lub całkowicie znikomym stopniu. Brak przeniesienia siły ostatecznie prowadzi do utraty siły hamowania.

Woda przedostaje się do płynu hamulcowego przez zawór napowietrzający zbiorniczek płynu hamulcowego oraz głównie przez elementy gumowe znajdujące się w układzie. Wilgoć z powietrza przenika przez strukturę gumy zwiększając zawartość wody w płynie. Dlatego też zaleca się wymianę elastycznych przewodów hamulcowych co pięć lat.

Urządzenie odpowietrzające dla wiarygodnego wyniku diagnostycznego

Płyny hamulcowe mają średnio zawartość wody na poziomie około 0,05%. Wartość ta może znacznie wzrosnąć na przestrzeni lat. Jeśli zawartość wody przekracza 3%, zalecana jest natychmiastowa wymiana płynu, gdyż jego dopuszczalna temperatura wrzenia została obniżona do poziomu stwarzającego zagrożenie. Po przekroczeniu granicy 2% temperatura wrzenia płynu spada do poziomu między 140 a 180°C stanowiącego granicę. Przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia do odpowietrzania układów hamulcowych, wymiana płynu jest bardzo łatwa. ZF Aftermarket oferuje specjalne wersje urządzeń odpowietrzających, które można wykorzystać w około 90% wszystkich pojazdów sprzedawanych na rynku europejskim.

ZF Aftermarket oferuje szeroką gamę płynów hamulcowych TRW, odpowiednich dla większości pojazdów. Płyny hamulcowe TRW zapewniają doskonałe zachowanie podczas hamowania od -50° C do

+50° C. Co więcej, oferują optymalną ochronę przed korozją i zapewniają szybką reakcję zamontowanych w pojeździe układów bezpieczeństwa takich jak ESP.