HELLA GUTMANN PREZENTUJE: mega macs X – WOLNOŚĆ WYBORU, MAKSYMALNA SWOBODA

Rewolucja w motoryzacji trwa w najlepsze i rozszerza swoje wpływy na kolejne gałęzie przemysłu. Podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych, które z bardzo prostych urządzeń ewoluowały w niesamowicie inteligentne środki komunikacji, które towarzyszą nam w codziennym życiu, tak i samochody przechodzą obecnie swoją transformację. Konfiguracja dzisiejszych pojazdów nie kończy się na kolorze nadwozia i wystroju wnętrza, a raczej zaczyna, bo ogrom możliwość dają nam systemy telematyczne i odpowiednie aplikacje nimi sterujące.

Tak jak użytkownik samochodu może wybrać jakie funkcje oprócz jazdy pojazd może przejąć lub zapewnić, tak warsztat powinien mieć możliwość wyboru jaki zakres diagnostyki i usług dodatkowych chce zapewnić swoim klientom. Dlatego Hella Gutmann Solutions całkowicie zrewolucjonizowała sposób diagnostyki i wymiany danych tworząc mega macs X.

Z mega macs X warsztat może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące modułów funkcyjnych i

rodzajów danych potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy. Dzięki różnym modułom oprogramowania, mega macs X jest niesamowicie elastycznym rozwiązaniem dla każdego warsztatu. Wybierając jeden spośród 3 modułów bazowych SDI, użytkownik decyduje jaki zakres usług najlepiej pasuje do jego potrzeb. Jeśli sytuacja się zmieni, można w łatwy sposób zmodyfikować oprogramowanie i zwiększyć możliwości urządzenia.

Ale mega macs X jest nie tylko niesamowicie elastyczny pod względem oprogramowania. Wolność wyboru przyświecała Hella Gutmann w trakcie całego procesu tworzenia nowego urządzenia, również

sam hardware oferuje maksymalną swobodę użytkownikowi. Cała logika mega macs X została skoncentrowana w kompaktowej, nowoczesnej obudowie, za to ekran, który jest dość delikatny stał się osobną niezależną jednostką, którą warsztat może wybrać według własnego upodobania.

Przemyślana koncepcja urządzenia mega macs X zakłada całkowitą niezależność modułu hardware z

kompletnym oprogramowaniem od dowolnego urządzenia sterującego niezależnie z jakim systemem współpracuje. mega macs X jest nie tylko modułem komunikacji z samochodem, ale kompletnym zaawansowanym komputerem diagnostycznym z procesorem i oprogramowaniem do połączenia, z którym wystarcza dowolna przeglądarka internetowa. Oznacza to, że mega macs X może współpracować z dowolnym urządzeniem typu laptop, tablet czy smartphone wyposażonym w WiFi i dowolny system operacyjny. Dodatkową swobodę użytkowania daje indukcyjna podstawka ładująca. Zintegrowane

protokoły diagnostyczne – w tym CAN FD i DoIP dla nowych modeli Skody, VW i Volvo, wbudowany

Cyber Security Management oraz automatyczne sprawdzanie przebiegu uzupełniają szeroką gamę opcji

diagnostycznych znanych z poprzednich generacji urządzeń mega macs.

Dla bardziej wymagających użytkowników mega macs X oferuje moduł SDI wzbogacony o pakiet informacji technicznych i serwisowych oraz opcjonalny multimetr dwukanałowy do pomiarów bezpośrednich. Mistrzowie diagnostyki mogą zaś liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci instrukcji napraw opartych na kodach błędów lub symptomach usterek, interaktywne schematy połączeń,

nowe moduły oprogramowania informacyjnego ADAS & Lightingi E-Mobility zapewniające pakiet informacjio systemach ADAS orazdodatkową wiedzę i możliwości diagnostycznepowiązane z systemami

wysokonapięciowymi w samochodach hybrydowych i elektrycznych.

W bliskiej przyszłości mega macs X zaoferuje również możliwość podłączenia bezprzewodowego oscyloskopu wraz z funkcją pomiarów wspieranych wysokiego napięcia.

Elastyczność w wyborze modułów SDI pozwala warsztatowi na dostosowanie mega macs X do potrzeb i

możliwości nie generując kosztów związanych z niewykorzystywaną częścią oprogramowania. Praktycznym dodatkiem do systemu mega macs X jest opcjonalny tablet HGS z systemem Android, wyposażony w stację dokującą i odpowiednio dobrane funkcje, który zapewnia najlepszą szybkość wyświetlania i obsługi systemu w dłuższej perspektywie. Wszystko to sprawia, że mega macs X

jest wszechstronnym systemem diagnostycznym dającym maksymalną swobodę wyboru zarówno opcji diagnostycznych jak i urządzenia, na którym można prowadzić diagnozę.

Cyber Security Management

Security Gateway, CeBAS, SfD, Central Gateway, CAN Gateway:

za tymi określeniami wybranymi przez producentów samochodów kryją się systemy mające na celu ochronę nowoczesnych pojazdów przed nieautoryzowanym dostępem do protokołów diagnostycznych samochodu. Oczywistym skutkiem wprowadzenia zabezpieczeń do bramek diagnostycznych jest utrudnienie w diagnozowaniu tych pojazdów przez niezależne warsztaty z wielomarkowymi systemami diagnostycznymi. Dla tego Hella Gutmann zaimplementowała funkcję „Cyber Security Management” (CSM) w oprogramowaniu urządzeń diagnostycznych mega macs. CSM w prosty sposób otwiera niezależnym warsztatom drogę do bezpiecznej i zgodniej z normami producenta obsługi pojazdów z zabezpieczeniami w protokołach diagnostycznych.

Procedura rejestracji użytkownika CSM jest bardzo prosta i nie zajmuje więcej niż 15 minut. Po poprawnej rejestracji, użytkownik urządzenia mega macs otrzymuje pełny i bezpłatny dostęp do diagnostyki wszystkich systemów w obsługiwanych przez CSM pojazdach. Cyber Security Management jest dostępny dla użytkowników z aktywną licencją UPDATE.