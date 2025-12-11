CARY GROUP WKRACZA NA POLSKI RYNEK W PARTNERSTWIE Z FIRMĄ SZYBEX

Cary Group, europejski lider w zakresie usług naprawy i wymiany szyb samochodowych (NWSS), podpisał umowę dotyczącą nabycia części udziałów w firmie Szybex, jednym z wiodących specjalistów w branży w Polsce.

Firma Szybex została założona w 1992 roku i ma siedzibę w Częstochowie. Jest rodzinną firmą specjalizującą się w naprawach i wymianie szyb samochodowych, która posiada sieć 14 własnych warsztatów oraz 189 warsztatów partnerskich w całej Polsce. Szybex może pochwalić się wysokim poziomem zadowolenia klientów, dobrą reputacją marki w zakresie jakości usług oraz solidnymi relacjami z firmami ubezpieczeniowymi i leasingowymi. Firma zatrudnia blisko 80 pracowników.

Cieszymy się, że Szybex zdecydował się na współpracę z Cary Group. To dobrze zarządzana firma

o silnej pozycji rynkowej i kulturze, która współgra z naszą. Ten krok zapewnia Cary Group strategiczne wejście na polski rynek NWSS, który ma znaczący potencjał wzrostu. – mówi Anders Jensen, CEO Cary Group.

Dołączenie do Cary Group daje nam nowe możliwości rozwoju naszego biznesu i tworzenia dodatkowej wartości dla naszych klientów. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli kontynuować naszą działalność jako część większej grupy o wspólnych wartościach i ambicjach. Oferta Cary Group w zakresie cyfryzacji oraz dążenie do tego, by stać się europejskim liderem, doskonale wpisują się w naszą wizję. – tłumaczy Michał Wilkosz, Managing Director w Szybex.

Szybex będzie nadal działać pod obecną marką i dotychczasowym zarządem, zapewniając ciągłość zarówno dla klientów, jak i partnerów oraz pracowników. Firma została założona przez rodziny Ossolińskich oraz Wilkoszów, które kontynuują swoją działalność w firmie oraz pozostaną

w zarządzie. Umowa nabycia udziałów Szybex została sfinalizowana 1 grudnia.

O Cary Group:

Cary Group specjalizuje się w zrównoważonych rozwiązaniach w zakresie naprawy i wymiany szyb samochodowych, oferując także uzupełniającą ofertę naprawy uszkodzeń pojazdów. Dzięki dobrej dostępności, produktom wysokiej jakości i inteligentnym rozwiązaniom pomagamy naszym klientom dokonywać prostych i zrównoważonych wyborów. Nazywamy to mądrzejszymi rozwiązaniami dla zrównoważonego dbania o samochód. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.carygroup.com.

O Szybex:

Szybex to rodzinna firma specjalizująca się w naprawie i wymianie szyb samochodowych założona w 1992 roku, prowadząca 14 własnych warsztatów oraz sieć 189 warsztatów partnerskich. Firma zatrudnia blisko 80 pracowników.