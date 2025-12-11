CARY GROUP WKRACZA NA POLSKI RYNEK W PARTNERSTWIE Z FIRMĄ SZYBEX

Cary Group, europejski lider w zakresie usług naprawy i wymiany szyb samochodowych (NWSS), podpisał umowę dotyczącą nabycia części udziałów w firmie Szybex, jednym z wiodących specjalistów w branży w Polsce.
Firma Szybex została założona w 1992 roku i ma siedzibę w Częstochowie. Jest rodzinną firmą specjalizującą się w naprawach i wymianie szyb samochodowych, która posiada sieć 14 własnych warsztatów oraz 189 warsztatów partnerskich w całej Polsce. Szybex może pochwalić się wysokim poziomem zadowolenia klientów, dobrą reputacją marki w zakresie jakości usług oraz solidnymi relacjami z firmami ubezpieczeniowymi i leasingowymi. Firma zatrudnia blisko 80 pracowników.
Cieszymy się, że Szybex zdecydował się na współpracę z Cary Group. To dobrze zarządzana firma– mówi Anders Jensen, CEO Cary Group.
o silnej pozycji rynkowej i kulturze, która współgra z naszą. Ten krok zapewnia Cary Group strategiczne wejście na polski rynek NWSS, który ma znaczący potencjał wzrostu.
Dołączenie do Cary Group daje nam nowe możliwości rozwoju naszego biznesu i tworzenia dodatkowej wartości dla naszych klientów. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli kontynuować naszą działalność jako część większej grupy o wspólnych wartościach i ambicjach. Oferta Cary Group w zakresie cyfryzacji oraz dążenie do tego, by stać się europejskim liderem, doskonale wpisują się w naszą wizję.– tłumaczy Michał Wilkosz, Managing Director w Szybex.
Szybex będzie nadal działać pod obecną marką i dotychczasowym zarządem, zapewniając ciągłość zarówno dla klientów, jak i partnerów oraz pracowników. Firma została założona przez rodziny Ossolińskich oraz Wilkoszów, które kontynuują swoją działalność w firmie oraz pozostaną
w zarządzie. Umowa nabycia udziałów Szybex została sfinalizowana 1 grudnia.