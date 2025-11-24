ZF AFTERMARKET ROZSZERZA OFERTĘ: MARKA LEMFÖRDER WPROWADZA KOMPLETNĄ GAMĘ PODNOŚNIKÓW SZYB, ODPOWIADAJĄC NA KLUCZOWĄ LUKĘ RYNKOWĄ.

Regulatory szyb odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu komfortu jazdy, dlatego kierowcy decydują się na ich wymianę nawet w starszych pojazdach. Na rynku wciąż brakuje jednak wysokiej jakości części zamiennych. To problem, z którym mierzą się właściciele samochodów wielu marek. ZF Aftermarket odpowiada na tę potrzebę, oferując pod marką Lemförder szeroką gamę podnośników szyb o jakości i konstrukcji zgodnej z oryginalnym wyposażeniem.

W wielu przypadkach producenci samochodów nie oferują już części zamiennych do starszych modeli, zwłaszcza tak wyspecjalizowanych komponentów jak podnośniki szyb. Na rynku wtórnym dostępne są co prawda zamienniki, jednak często różnią się one konstrukcyjnie od oryginału. Zazwyczaj są projektowane tak, aby pasowały do jak największej liczby pojazdów przy użyciu minimalnej liczby referencji, co nie zawsze gwarantuje odpowiednią jakość i dopasowanie.

Dostępnych jest 1600 numerów katalogowych obejmujących różne typy podnośników szyb.

Regulatory szyb Lemförder zapewniają jakość OE i precyzyjne dopasowanie w ponad 1600 referencjach.

Pod marką Lemförder firma ZF Aftermarket oferuje ponad 1600 numerów części przeznaczonych do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i autobusów. Części zamienne powstają zgodnie ze specyfikacjami OE i odwzorowują oryginały pod względem kształtu oraz konstrukcji. Dzięki wysokiej precyzji wykonania cechują się doskonałym dopasowaniem, co ułatwia ich montaż i usprawnia pracę warsztatów.

Oferta regulatorów szyb marki Lemförder obejmuje wszystkie typy dostępne na rynku:

Napęd ręczny i elektryczny

Mechanizmy Bowdena, podwójny Bowden, nożycowe lub linkowe

Elektryka standardowa lub komfortowa

Silniki z dwoma lub czterema pinami (z jednostką sterującą)

Asortyment produktów jest dostępny w systemie TecDoc oraz w katalogu internetowym ZF Aftermarket. Szczegółowy katalog ułatwia klientom dobór właściwego produktu. Do każdego podnośnika szyby dołączono instrukcję montażu, a wyjątkowo wytrzymałe opakowania kartonowe zapewniają skuteczną ochronę podczas transportu.

Dzięki nowej gamie regulatorów szyb Lemförder praktycznie wszystkie pojazdy dostępne na rynku europejskim mogą być naprawiane z zachowaniem jakości OE oraz wysokiej wydajności, wynikającej z precyzyjnego dopasowania części. Zamienniki są już dostępne w wielu warsztatach. Ponadto ZF Aftermarket planuje w najbliższych miesiącach znacząco poszerzyć swoją ofertę produktową.