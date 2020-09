Nissens wprowadza do oferty elektryczne pompy wody

Wprowadzenie elektrycznych pomp wody do oferty Nissens jest zgodne z założoną wcześniej, ambitną strategią rozwoju linii produktowych Nissens, w której to firma pozycjonuje się jako najbardziej rozwinięty dostawca wysokiej jakości części samochodowych z zakresu termiki oraz układów wydajności i emisji.

Elektryczne pompy wody to naturalny krok rozwojowy dla firmy Nissens. Mamy obecnie jedną z najbardziej rozbudowanych ofert na rynku w zakresie chłodzenia silnika i udowodniliśmy, że mamy doświadczenie i wiedzę do opracowywania wysokiej jakości produktów technicznych. Nacisk został położony na jakość, bezpieczeństwo oraz rozwiązania, które odciążają mechanika. Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić grupę produktów, która reprezentuje te wartości.



Jak wspomniał Klavs T. Pedersen, bezpieczeństwo i jakość są kluczowym obszarem dla Nissens przy wprowadzaniu nowej linii produktowej.

Zaimplementowaliśmy funkcję bezpieczeństwa we wszystkich naszych pompach wody, która zapewnia, że pompa nie przegrzeje się, jeśli wirnik będzie blokowany. Jeżeli tak się stanie, nasze produkty przejdą w stan pracy na niskim ciśnieniu i ograniczą natężenie prądu. Jest to wyjątkowa funkcja, którą z dumą prezentujemy, daje ona wyraźną korzyść właścicielom pojazdów. Jak zawsze w przypadku naszych produktów, wszystkie części wykonane są m.in. z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. Wydajność, złącza oraz wszystkie izolatory drgań i wsporniki są porównywalne z OE tak, aby zapewnić łatwy i szybki montaż.

W szczególności proces montażu był brany pod uwagę jako kluczowy czynnik przy opracowywaniu pomp wody. Firma wdrożyła standard ‘First Fit’ w ofercie elektrycznych pomp wody, który ma na celu skrócenie czasu instalacji.

Standard ‘First Fit’ to jedna z największych wartości dodanych dla mechaników pracujących z naszymi produktami. Podczas wymiany pompy wody sama pompa rzadko jest głównym kosztem – jest nim czas, spędzony na jej wymianie. Dlatego w Nissens skupiono się na łatwości i szybkości montażu. Aby to osiągnąć, śruby są dołączane do opakowania z produktem (jeżeli jest to wymagane). Ponadto, niezbędne wsporniki są dodane do produktów, które tego wymagają. Wsporniki są niezbędne podczas instalacji wybranych pomp, a jeśli nie są dołączone do produktu, wtedy mechanicy będą musieli poświęcić dodatkowy czas i koszt na pozyskiwanie ich z innych źródeł.

podsumowuje Klavs T. Pedersen