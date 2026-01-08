NOWA OPONA LETNIA APOLLO ASPIRE 5 ZAPEWNIA KOMFORT ORAZ WYDAJNOŚĆ W POJAZDACH O WYSOKICH OSIĄGACH ORAZ KLASY PREMIUM

Firma Apollo Tyres wprowadziła na rynek Apollo Aspire 5 — oponę letnią nowej generacji, zaprojektowaną z myślą o pojazdach o wysokich osiągach i klasy premium. Nowa opona, zastępująca popularny model Aspire 4G+, charakteryzuje się znacząco wyższym komfortem jazdy, niższym poziomem hałasu i lepszą wydajnością, a wszystko to w przystępnej cenie.

Model Aspire 5 jest dostępny w 24 rozmiarach (obręcze o średnicy od 17 do 21 cali), co czyni go odpowiednim dla szerokiej gamy sedanów i SUV-ów, również tych z napędem elektrycznym.

Opona Aspire 5 wyróżnia się nową technologią Dynamic Contour firmy Apollo Tyres, która łączy w sobie zaawansowany wzór bieżnika z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie mieszanki bieżnika, zapewniając doskonałe wrażenia z jazdy. Wyżłobienia bieżnika o układzie diamentowym pochłaniają wstrząsy spowodowane nierównościami drogi, zmniejszając obciążenie żeber oraz poprawiając płynność jazdy i prowadzenia.

Technologia zsynchronizowanych segmentów bieżnika, stanowiąca modernizację rozwiązania zastosowanego w modelu Aspire 4G+, minimalizuje drgania i hałas. Opony w wybranych rozmiarach odznaczają się klasą hałasu A (69 dB).

Konstrukcja opony zapewnia równomierny rozkład ciśnienia, nawet w przypadku większych sił bocznych, co przekłada się na stabilne prowadzenie i równomierne zużycie.

Nowa generacja mieszanki bieżnika wzbogaconej sadzą techniczną, zastosowana w modelu Aspire 5, charakteryzuje się niską histerezą, co wpływa na minimalizację wytwarzania ciepła, obniżenie oporów toczenia i wydłużenie żywotności opon. Opony w wybranych rozmiarach osiągają klasę oporu toczenia B, co zapewnia mniejsze zużycie paliwa.

Model Aspire 5 odznacza się doskonałymi właściwościami jezdnymi bez względu na pogodę — niektóre rozmiary wyróżniają się klasą A w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, zapewniając pewność prowadzenia i skuteczność hamowania nawet w trudnych warunkach.

Szeroko zakrojone testy przeprowadzone w Europie, Indiach, Japonii i Korei potwierdziły techniczne zaawansowanie i komfort opony Aspire 5, które dorównują poziomowi oferowanemu przez czołowe europejskie marki premium lub nawet go przewyższają.