NOWA OPONA LETNIA APOLLO ASPIRE 5 ZAPEWNIA KOMFORT ORAZ WYDAJNOŚĆ W POJAZDACH O WYSOKICH OSIĄGACH ORAZ KLASY PREMIUM

Firma Apollo Tyres wprowadziła na rynek Apollo Aspire 5 — oponę letnią nowej generacji, zaprojektowaną z myślą o pojazdach o wysokich osiągach i klasy premium. Nowa opona, zastępująca popularny model Aspire 4G+, charakteryzuje się znacząco wyższym komfortem jazdy, niższym poziomem hałasu i lepszą wydajnością, a wszystko to w przystępnej cenie.
Model Aspire 5 jest dostępny w 24 rozmiarach (obręcze o średnicy od 17 do 21 cali), co czyni go odpowiednim dla szerokiej gamy sedanów i SUV-ów, również tych z napędem elektrycznym.
Opona Aspire 5 wyróżnia się nową technologią Dynamic Contour firmy Apollo Tyres, która łączy w sobie zaawansowany wzór bieżnika z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie mieszanki bieżnika, zapewniając doskonałe wrażenia z jazdy. Wyżłobienia bieżnika o układzie diamentowym pochłaniają wstrząsy spowodowane nierównościami drogi, zmniejszając obciążenie żeber oraz poprawiając płynność jazdy i prowadzenia.
Technologia zsynchronizowanych segmentów bieżnika, stanowiąca modernizację rozwiązania zastosowanego w modelu Aspire 4G+, minimalizuje drgania i hałas. Opony w wybranych rozmiarach odznaczają się klasą hałasu A (69 dB).
Konstrukcja opony zapewnia równomierny rozkład ciśnienia, nawet w przypadku większych sił bocznych, co przekłada się na stabilne prowadzenie i równomierne zużycie.
Nowa generacja mieszanki bieżnika wzbogaconej sadzą techniczną, zastosowana w modelu Aspire 5, charakteryzuje się niską histerezą, co wpływa na minimalizację wytwarzania ciepła, obniżenie oporów toczenia i wydłużenie żywotności opon. Opony w wybranych rozmiarach osiągają klasę oporu toczenia B, co zapewnia mniejsze zużycie paliwa.
Model Aspire 5 odznacza się doskonałymi właściwościami jezdnymi bez względu na pogodę — niektóre rozmiary wyróżniają się klasą A w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, zapewniając pewność prowadzenia i skuteczność hamowania nawet w trudnych warunkach.
Szeroko zakrojone testy przeprowadzone w Europie, Indiach, Japonii i Korei potwierdziły techniczne zaawansowanie i komfort opony Aspire 5, które dorównują poziomowi oferowanemu przez czołowe europejskie marki premium lub nawet go przewyższają.
Tworząc Aspire 5, nasze zespoły badawczo-rozwojowe skupiły się na dopracowaniu konstrukcji opony i zapewnieniu komfortu, bez uszczerbku dla zdolności do dynamicznej jazdy. Każdy element opony wykonano tak, aby spełnić oczekiwania właścicieli samochodów klasy premium i wyższej, którzy oczekują komfortu i pewności prowadzenia. Rezultatem prac jest opona stanowiąca połączenie niskiego poziomu hałasu i stabilności z szybką reakcją na skręt kierownicy oraz imponującą wydajnością.– powiedział Daniele Lorenzetti, dyrektor ds. technologii w Apollo Tyres.