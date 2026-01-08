MONTAŻOWNICE DO OPON CIĘŻAROWYCH „KLASY PREMIUM”

Jak wybrać sprzęt, który realnie odciąża mechanika i obniża koszt roboczogodziny

Wymiana i montaż ogumienia w segmencie ciężarowym (TIR, autobus, rolnictwo, przemysł) to dziś przede wszystkim walka o czas, ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Koła ważą często setki kilogramów, a sama operacja wymaga dużej siły, stabilnego mocowania i powtarzalnych ruchów roboczych. Dlatego w nowoczesnych serwisach coraz częściej wygrywają montażownice, które przenoszą wysiłek z rąk mechanika na hydraulikę i automatyzację, ograniczając liczbę „ciężkich” czynności: dźwigania, ręcznego pozycjonowania narzędzia, poprawiania ustawień i wielokrotnego przechodzenia wokół koła.

Poniżej porównujemy 4 nowoczesne modele dostępne w dystrybucji na polskim rynku – celowo wybraliśmy rozwiązania, które wprost deklarują automatyzację/hydraulikę i funkcje ograniczające nakład pracy operatora.

Co naprawdę skraca czas i obniża koszty robocizny?

W praktyce serwisowej największe oszczędności czasu i roboczogodzin wynikają z 5 obszarów:

Automatyczne mocowanie i „prowadzenie” koła

Hydrauliczny uchwyt, przesuw uchwytu, stabilne wrzeciono – mniej korekt, mniej ręcznego „siłowania” z pozycją koła. Hydrauliczne i/lub automatyczne ramię narzędziowe

Zamiast ręcznego ustawiania i dociągania – operator steruje ruchem narzędzia (często joystickiem). To ogranicza liczbę przerw na poprawki i zmniejsza zmęczenie. Sterowanie ergonomiczne (joystick, sterowanie radiowe, panel na ramieniu)

Mechanik nie traci czasu na „chodzenie” do panelu i wracanie – pracuje bliżej koła, szybciej reaguje na stopkę i opór opony. Automatyzacja cyklu (parametry koła, przejście na drugą stronę)

Największy „zjadacz czasu” to sekwencje powtarzalnych ruchów i ustawień. Jeśli maszyna sama przechodzi przez etapy, operator skupia się na kontroli procesu. Oszczędność energii i cisza pracy (mniej bezczynnego „mielenia” hydrauliki)

To nie tylko rachunek za prąd – to również kultura pracy, mniejsze grzanie układu i potencjalnie stabilniejsze warunki w długich cyklach.

4 nowoczesne modele dostępne w Polsce – porównanie praktyczne

1) CORGHI HD 1800 HYDRUS – „ciężka artyleria” do dużych kół i maksymalnej ergonomii

To rozwiązanie dla serwisów, które obsługują największe koła (wielkogabaryt, rolnictwo, przemysł) i chcą, by operator robił możliwie mało „siłowych” czynności. W polskiej dystrybucji model jest oferowany m.in. jako automat hydrauliczny sterowany joystickiem drogą radiową. (lewor.pl)

Kluczowe parametry i funkcje ograniczające nakład pracy mechanika:

Obsługa obręczy 14″–60″ , koła do 3000 mm średnicy , do 3000 kg . (lewor.pl)

, koła do , do . (lewor.pl) Automatyczno-hydrauliczna obsługa narzędzia i talerza, hydrauliczny zbijak/uchwyt/przesuw uchwytu. (lewor.pl)

Sterowanie radiowe joystickiem (ergonomia + mniej chodzenia wokół stanowiska). (lewor.pl)

(ergonomia + mniej chodzenia wokół stanowiska). (lewor.pl) 3 prędkości obrotowe uchwytu (4/6/10 obr./min) oraz wysoki moment obrotowy (5500 Nm) – istotne przy „ciężkich” stopkach i dużych średnicach. (lewor.pl)

System START & STOP pompy hydraulicznej (automatyczne wyłączanie w bezczynności). (lewor.pl)

Dlaczego oszczędza czas i robociznę?

Bo skraca „czas jałowy” na ustawianie i ręczne dociąganie oraz minimalizuje momenty, w których mechanik musi użyć siły do kontroli koła/narzędzia. Sterowanie radiowe joystickiem pozwala pracować „z miejsca”, zamiast co chwilę wracać do panelu. (lewor.pl)

2) HOFMANN MONTY 5800 WL – automat „plus” z automatyzacją parametrów i pracą narzędzi

To propozycja dla serwisów, które chcą mocnej automatyzacji w segmencie ciężarowym i wielkogabarytowym, ze szczególnym naciskiem na automatyczne prowadzenie procesu.

W polskiej ofercie urządzenie jest opisane jako „automat plus” z systemem automatycznego wprowadzania parametrów koła, automatyczną pracą narzędzi i automatycznym przejściem na drugą stronę koła bez udziału operatora, a do tego ze sterowaniem radiowym joystickiem. (lewor.pl)

Najważniejsze parametry i „odciążacze” pracy:

Zakres obręczy 14″–58″ , maks. średnica koła 2500 mm , maks. szerokość 1500 mm , maks. waga koła 2000 kg . (lewor.pl)

, maks. średnica koła , maks. szerokość , maks. waga koła . (lewor.pl) Automat plus : automatyczne wprowadzanie parametrów koła, automatyczne dostawianie i praca narzędzi, automatyczne przejście na drugą stronę koła bez operatora. (lewor.pl)

: automatyczne wprowadzanie parametrów koła, automatyczne dostawianie i praca narzędzi, automatyczne przejście na drugą stronę koła bez operatora. (lewor.pl) Hydrauliczny zbijak, hydrauliczny uchwyt i przesuw uchwytu. (lewor.pl)

Sterowanie radiowe joystickiem. (lewor.pl)

Dlaczego oszczędza czas i robociznę?

Bo ogranicza liczbę decyzji i ruchów operatora w powtarzalnych etapach. W praktyce to oznacza mniej „mikro-przestojów”: poprawiania pozycji narzędzia, ręcznego przechodzenia na drugą stronę czy żmudnego ustawiania parametrów koła. (lewor.pl)

3) BUTLER NAV 51.15 / NAV 51.15N – automat elektrohydrauliczny z trybem oszczędzania i „bezłyżkowym” podejściem

Butler jest obecny w Polsce jako oficjalny podmiot prowadzący ofertę i serwis (Bielsko-Biała) (butler.com.pl), a NAV 51.15 to model celujący w wysoką produktywność i ergonomię.

Wyróżniki ograniczające nakład pracy:

Deklarowana obsługa kół do 56″ oraz automatyczny ruch zbijaka. (butler.com.pl)

oraz automatyczny ruch zbijaka. (butler.com.pl) Przejście w stan spoczynku po 5 sekundach nieużywania (praktyczny „eco-tryb” ograniczający pracę jałową). (butler.com.pl)

„System bezłyżkowy” oraz ruchoma stopka monterska, która ma ułatwiać montaż/demontaż. (butler.com.pl)

Regulowana prędkość obrotowa (na stronie wskazano 1/5/10 rpm) oraz mocny zbijak (34000 N). (butler.com.pl)

Parametry techniczne na stronie: obręcz 11″–43″ (z przystawkami 11″–56″), max średnica koła 2550 mm, max szerokość 1500 mm, max waga koła 2300 kg, max moment 5300 Nm. (butler.com.pl)

Dlaczego oszczędza czas i robociznę?

Bo zmniejsza liczbę manualnych interwencji w newralgicznych momentach: zbijanie stopki, prowadzenie narzędzia, kontrola obrotu. Dodatkowo tryb spoczynku po krótkiej bezczynności ogranicza „kręcenie” układu, co w dłuższej perspektywie przekłada się na koszty eksploatacyjne. (butler.com.pl)

4) REDATS MT-56 – automat o dużym udźwigu w segmencie „budget-pro”, popularny w polskiej dystrybucji

To interesująca propozycja dla serwisów, które chcą wejść w automatykę i duże zakresy pracy bez wchodzenia w najbardziej „ciężkie” cenowo konstrukcje.

Najważniejsze parametry (z karty produktu):

Zakres szczęk (wewn.) 14″–56″ , max średnica koła 2500 mm , max szerokość 1200 mm , max ciężar koła 2000 kg . (REDATS Sp. z o.o.)

, max średnica koła , max szerokość , max ciężar koła . (REDATS Sp. z o.o.) Moc silnika obrotowego 2.4/3.0 kW i pompy hydraulicznej 3.3/4.0 kW, „moc zbijaka” 3900 kg, hałas < 70 dBA. (REDATS Sp. z o.o.)

Dlaczego oszczędza czas i robociznę?





Kluczowa jest tu powtarzalność i udźwig: możliwość pracy z kołami do 2000 kg i duży zakres do 56″ pozwalają wykonać usługę na jednym stanowisku, bez improwizowanych rozwiązań transportowych/asekuracyjnych. Niższy poziom hałasu poprawia warunki pracy w „ciągach” wymian. (REDATS Sp. z o.o.)

Tabela porównawcza (najbardziej „roboczo-oszczędne” parametry)

Jak policzyć, czy montażownica „odrabia” koszt (bez zgadywania minut)

Żeby nie opierać się na niesprawdzonych „minutach na kole”, warto liczyć ROI w oparciu o to, co już znacie z własnego warsztatu:

Weźcie realny czas na usługę (np. średnia z 20–30 kół) dla obecnego stanowiska. Wprowadźcie maszynę z automatyzacją/hydrauliką i zróbcie identyczną próbę (ten sam typ kół, podobny stan stopki). Policzcie:

oszczędność czasu [h] x stawka roboczogodziny (albo koszt pracownika + narzuty),

(albo koszt pracownika + narzuty), plus zysk z „dodatkowego przerobu” (ile usług więcej w tygodniu/miesiącu w tym samym czasie).

Tu różnice wynikają głównie z ograniczenia czynności manualnych opisanych wyżej: automatyczne prowadzenie narzędzi, sterowanie joystickiem, automatyczny zbijak, przejście na drugą stronę bez udziału operatora, czy systemy ograniczające pracę jałową hydrauliki. (lewor.pl)

Szybka rekomendacja: który model do jakiego serwisu?