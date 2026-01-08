MONTAŻOWNICE DO OPON CIĘŻAROWYCH „KLASY PREMIUM”

Jak wybrać sprzęt, który realnie odciąża mechanika i obniża koszt roboczogodziny
Wymiana i montaż ogumienia w segmencie ciężarowym (TIR, autobus, rolnictwo, przemysł) to dziś przede wszystkim walka o czas, ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Koła ważą często setki kilogramów, a sama operacja wymaga dużej siły, stabilnego mocowania i powtarzalnych ruchów roboczych. Dlatego w nowoczesnych serwisach coraz częściej wygrywają montażownice, które przenoszą wysiłek z rąk mechanika na hydraulikę i automatyzację, ograniczając liczbę „ciężkich” czynności: dźwigania, ręcznego pozycjonowania narzędzia, poprawiania ustawień i wielokrotnego przechodzenia wokół koła.
Poniżej porównujemy 4 nowoczesne modele dostępne w dystrybucji na polskim rynku – celowo wybraliśmy rozwiązania, które wprost deklarują automatyzację/hydraulikę i funkcje ograniczające nakład pracy operatora.
Co naprawdę skraca czas i obniża koszty robocizny?
W praktyce serwisowej największe oszczędności czasu i roboczogodzin wynikają z 5 obszarów:
- Automatyczne mocowanie i „prowadzenie” koła
Hydrauliczny uchwyt, przesuw uchwytu, stabilne wrzeciono – mniej korekt, mniej ręcznego „siłowania” z pozycją koła.
- Hydrauliczne i/lub automatyczne ramię narzędziowe
Zamiast ręcznego ustawiania i dociągania – operator steruje ruchem narzędzia (często joystickiem). To ogranicza liczbę przerw na poprawki i zmniejsza zmęczenie.
- Sterowanie ergonomiczne (joystick, sterowanie radiowe, panel na ramieniu)
Mechanik nie traci czasu na „chodzenie” do panelu i wracanie – pracuje bliżej koła, szybciej reaguje na stopkę i opór opony.
- Automatyzacja cyklu (parametry koła, przejście na drugą stronę)
Największy „zjadacz czasu” to sekwencje powtarzalnych ruchów i ustawień. Jeśli maszyna sama przechodzi przez etapy, operator skupia się na kontroli procesu.
- Oszczędność energii i cisza pracy (mniej bezczynnego „mielenia” hydrauliki)
To nie tylko rachunek za prąd – to również kultura pracy, mniejsze grzanie układu i potencjalnie stabilniejsze warunki w długich cyklach.
4 nowoczesne modele dostępne w Polsce – porównanie praktyczne
1) CORGHI HD 1800 HYDRUS – „ciężka artyleria” do dużych kół i maksymalnej ergonomii
To rozwiązanie dla serwisów, które obsługują największe koła (wielkogabaryt, rolnictwo, przemysł) i chcą, by operator robił możliwie mało „siłowych” czynności. W polskiej dystrybucji model jest oferowany m.in. jako automat hydrauliczny sterowany joystickiem drogą radiową. (lewor.pl)
Kluczowe parametry i funkcje ograniczające nakład pracy mechanika:
- Obsługa obręczy 14″–60″, koła do 3000 mm średnicy, do 3000 kg. (lewor.pl)
- Automatyczno-hydrauliczna obsługa narzędzia i talerza, hydrauliczny zbijak/uchwyt/przesuw uchwytu. (lewor.pl)
- Sterowanie radiowe joystickiem (ergonomia + mniej chodzenia wokół stanowiska). (lewor.pl)
- 3 prędkości obrotowe uchwytu (4/6/10 obr./min) oraz wysoki moment obrotowy (5500 Nm) – istotne przy „ciężkich” stopkach i dużych średnicach. (lewor.pl)
- System START & STOP pompy hydraulicznej (automatyczne wyłączanie w bezczynności). (lewor.pl)
Dlaczego oszczędza czas i robociznę?
Bo skraca „czas jałowy” na ustawianie i ręczne dociąganie oraz minimalizuje momenty, w których mechanik musi użyć siły do kontroli koła/narzędzia. Sterowanie radiowe joystickiem pozwala pracować „z miejsca”, zamiast co chwilę wracać do panelu. (lewor.pl)
2) HOFMANN MONTY 5800 WL – automat „plus” z automatyzacją parametrów i pracą narzędzi
To propozycja dla serwisów, które chcą mocnej automatyzacji w segmencie ciężarowym i wielkogabarytowym, ze szczególnym naciskiem na automatyczne prowadzenie procesu.
W polskiej ofercie urządzenie jest opisane jako „automat plus” z systemem automatycznego wprowadzania parametrów koła, automatyczną pracą narzędzi i automatycznym przejściem na drugą stronę koła bez udziału operatora, a do tego ze sterowaniem radiowym joystickiem. (lewor.pl)
Najważniejsze parametry i „odciążacze” pracy:
- Zakres obręczy 14″–58″, maks. średnica koła 2500 mm, maks. szerokość 1500 mm, maks. waga koła 2000 kg. (lewor.pl)
- Automat plus: automatyczne wprowadzanie parametrów koła, automatyczne dostawianie i praca narzędzi, automatyczne przejście na drugą stronę koła bez operatora. (lewor.pl)
- Hydrauliczny zbijak, hydrauliczny uchwyt i przesuw uchwytu. (lewor.pl)
- Sterowanie radiowe joystickiem. (lewor.pl)
Dlaczego oszczędza czas i robociznę?
Bo ogranicza liczbę decyzji i ruchów operatora w powtarzalnych etapach. W praktyce to oznacza mniej „mikro-przestojów”: poprawiania pozycji narzędzia, ręcznego przechodzenia na drugą stronę czy żmudnego ustawiania parametrów koła. (lewor.pl)
3) BUTLER NAV 51.15 / NAV 51.15N – automat elektrohydrauliczny z trybem oszczędzania i „bezłyżkowym” podejściem
Butler jest obecny w Polsce jako oficjalny podmiot prowadzący ofertę i serwis (Bielsko-Biała) (butler.com.pl), a NAV 51.15 to model celujący w wysoką produktywność i ergonomię.
Wyróżniki ograniczające nakład pracy:
- Deklarowana obsługa kół do 56″ oraz automatyczny ruch zbijaka. (butler.com.pl)
- Przejście w stan spoczynku po 5 sekundach nieużywania (praktyczny „eco-tryb” ograniczający pracę jałową). (butler.com.pl)
- „System bezłyżkowy” oraz ruchoma stopka monterska, która ma ułatwiać montaż/demontaż. (butler.com.pl)
- Regulowana prędkość obrotowa (na stronie wskazano 1/5/10 rpm) oraz mocny zbijak (34000 N). (butler.com.pl)
- Parametry techniczne na stronie: obręcz 11″–43″ (z przystawkami 11″–56″), max średnica koła 2550 mm, max szerokość 1500 mm, max waga koła 2300 kg, max moment 5300 Nm. (butler.com.pl)
Dlaczego oszczędza czas i robociznę?
Bo zmniejsza liczbę manualnych interwencji w newralgicznych momentach: zbijanie stopki, prowadzenie narzędzia, kontrola obrotu. Dodatkowo tryb spoczynku po krótkiej bezczynności ogranicza „kręcenie” układu, co w dłuższej perspektywie przekłada się na koszty eksploatacyjne. (butler.com.pl)
4) REDATS MT-56 – automat o dużym udźwigu w segmencie „budget-pro”, popularny w polskiej dystrybucji
To interesująca propozycja dla serwisów, które chcą wejść w automatykę i duże zakresy pracy bez wchodzenia w najbardziej „ciężkie” cenowo konstrukcje.
Najważniejsze parametry (z karty produktu):
- Zakres szczęk (wewn.) 14″–56″, max średnica koła 2500 mm, max szerokość 1200 mm, max ciężar koła 2000 kg. (REDATS Sp. z o.o.)
- Moc silnika obrotowego 2.4/3.0 kW i pompy hydraulicznej 3.3/4.0 kW, „moc zbijaka” 3900 kg, hałas < 70 dBA. (REDATS Sp. z o.o.)
Dlaczego oszczędza czas i robociznę?
Kluczowa jest tu powtarzalność i udźwig: możliwość pracy z kołami do 2000 kg i duży zakres do 56″ pozwalają wykonać usługę na jednym stanowisku, bez improwizowanych rozwiązań transportowych/asekuracyjnych. Niższy poziom hałasu poprawia warunki pracy w „ciągach” wymian. (REDATS Sp. z o.o.)
Tabela porównawcza (najbardziej „roboczo-oszczędne” parametry)
|Model (PL dystrybucja)
|Zakres obręczy
|Max. średnica koła
|Max. szerokość koła
|Max. waga koła
|Sterowanie/automatyzacja „odciążająca”
|Corghi HD 1800 Hydrus
|14″–60″ (lewor.pl)
|3000 mm (lewor.pl)
|1800 mm (lewor.pl)
|3000 kg (lewor.pl)
|automat hydrauliczny, joystick radiowy, START&STOP (lewor.pl)
|Hofmann Monty 5800 WL
|14″–58″ (lewor.pl)
|2500 mm (lewor.pl)
|1500 mm (lewor.pl)
|2000 kg (lewor.pl)
|automat plus: parametry + praca narzędzi + przejście strony bez operatora, joystick radiowy (lewor.pl)
|Butler NAV 51.15 / 51.15N
|11″–43″ (z przystawkami 11″–56″) (butler.com.pl)
|2550 mm (butler.com.pl)
|1500 mm (butler.com.pl)
|2300 kg (butler.com.pl)
|automat elektrohydrauliczny, automatyczny zbijak, tryb spoczynku po 5 s, „bezłyżkowy” system (butler.com.pl)
|Redats MT-56
|14″–56″ (REDATS Sp. z o.o.)
|2500 mm (REDATS Sp. z o.o.)
|1200 mm (REDATS Sp. z o.o.)
|2000 kg (REDATS Sp. z o.o.)
|automat, parametry mocy/hałasu z karty produktu (REDATS Sp. z o.o.)
Jak policzyć, czy montażownica „odrabia” koszt (bez zgadywania minut)
Żeby nie opierać się na niesprawdzonych „minutach na kole”, warto liczyć ROI w oparciu o to, co już znacie z własnego warsztatu:
- Weźcie realny czas na usługę (np. średnia z 20–30 kół) dla obecnego stanowiska.
- Wprowadźcie maszynę z automatyzacją/hydrauliką i zróbcie identyczną próbę (ten sam typ kół, podobny stan stopki).
- Policzcie:
- oszczędność czasu [h] x stawka roboczogodziny (albo koszt pracownika + narzuty),
- plus zysk z „dodatkowego przerobu” (ile usług więcej w tygodniu/miesiącu w tym samym czasie).
Tu różnice wynikają głównie z ograniczenia czynności manualnych opisanych wyżej: automatyczne prowadzenie narzędzi, sterowanie joystickiem, automatyczny zbijak, przejście na drugą stronę bez udziału operatora, czy systemy ograniczające pracę jałową hydrauliki. (lewor.pl)
Szybka rekomendacja: który model do jakiego serwisu?
- Duży serwis wielkogabarytowy / rolniczy / przemysłowy, najwyższe wymagania: Corghi HD 1800 Hydrus – największe zakresy i masa koła, mocno „hydrauliczny” charakter, ergonomia sterowania radiowego. (lewor.pl)
- Serwis ciężarowy nastawiony na powtarzalność i minimalizację czynności operatora: Hofmann Monty 5800 WL – „automat plus” z automatycznym przechodzeniem na drugą stronę i automatyczną pracą narzędzi. (lewor.pl)
- Serwis szukający automatu elektrohydraulicznego z funkcjami „eco” i rozwiązaniami redukującymi ręczne operacje: Butler NAV 51.15/51.15N – automatyczny zbijak, tryb spoczynku, „bezłyżkowy” system. (butler.com.pl)
- Wejście w automatykę i duże zakresy przy mocnym udźwigu, z naciskiem na relację możliwości do kosztu: Redats MT-56 – duży udźwig i zakres do 56″ z jasno podanymi parametrami. (REDATS Sp. z o.o.)