Nowy, przyjazny dla środowiska naturalnego płyn hydrauliczny do amortyzatorów KYB

KYB zaprezentowało zupełnie nowy, przyjazny dla środowiska płyn hydrauliczny o nazwie SustainaLubTM.

Amortyzatory odgrywają ważną rolę w stabilizacji poruszającego się pojazdu za pomocą ciśnienia i oporu hydraulicznego. Olej hydrauliczny jako medium tłumiące jest niezbędny w tym procesie i bez niego amortyzator nie będzie działał efektywnie. Konwencjonalne płyny hydrauliczne są wynikiem wieloletnich badań, „know-how” i zaawansowanej technologii, ale wiele z ich głównych składników to oleje bazowe pochodzące z ropy naftowej. Nowo opracowany SustainaLubTM ma być przyjaznym dla środowiska płynem hydraulicznym do amortyzatorów, który eliminuje ryzyko związane z zanieczyszczeniami wynikającymi z użycia bazy olejowej pochodzącej z ropy naftowej. SustainaLubTM to produkt zrównoważony, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i nadający się do recyklingu. Pełne wdrożenie do produkcji planowane jest na rok 2026.

Jako światowy lider w produkcji elementów hydraulicznych, KYB od dawna angażuje się w utrzymanie, poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Korzystając z tego doświadczenia, staramy się osiągnąć równowagę środowiskową bez uszczerbku dla wydajności i niezawodności oferowanych produktów. SustainaLubTM nie tylko poprawia zwrotność i stabilność pojazdu poprzez zastosowanie do różnych zaworów o zmiennej sile tłumienia, ale także daje lepsze odczucia z jazdy poprzez zastosowanie technologii kontroli tarcia, na przykład amortyzatorów KYB Prosmooth®. Dzięki Prosmooth® wewnętrzne tarcie amortyzatora jest kontrolowane poprzez zastosowanie nowo opracowanych materiałów na części ślizgowe oraz technologię regulacji zmiennych dodatków do płynu hydraulicznego. Produkt ten zapewnia zarówno komfortową jazdę, jak i doskonałe pokonywanie zakrętów.

Ten nowy płyn przyczynia się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez przejście z oleju bazowego pochodzącego z ropy naftowej na olej bazowy pochodzenia naturalnego. Pochłania CO 2 z atmosfery podczas uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji surowców olejowych, redukując także emisję CO 2 podczas transportu. Ulega biodegradacji do 60% lub więcej, zgodnie ze standardem certyfikacji Eco Mark (OECD301). Olej bazowy i formuła dodatków nadają się do recyklingu, co w dłuższej perspektywie zmniejsza problemy środowiskowe.

Wszystkie nowe produkty KYB przechodzą ocenę niezawodności w Centrum Badań i Rozwoju KYB w Japonii. Dokładna weryfikacja wydajności i jakości obejmuje zarówno testy laboratoryjne, jak i rzeczywiste testy pojazdów na naszym najnowocześniejszym torze testowym. Ten autorski projekt receptury oleju hydraulicznego jest unikalny dla producenta specjalizującego się w produkcji amortyzatorów.

Zespół KYB biorący udział w Rajdowych Mistrzostwach Japonii w klasie JN-2 wprowadził SustainaLubTM do swoich pojazdów począwszy od 6 rundy. Przeanalizowali i zweryfikowali osiągi i trwałość w trudnych warunkach wyścigowych (więcej informacji na temat tego pojazdu można znaleźć na stronie https://kybsport.com/teams/kayaba-rally-team). Ponadto SustainaLubTM został przetestowany w pojeździe wykorzystanym w programie obsługi klienta dotyczącym koncepcji LEXUS ROV (rekreacyjny pojazd terenowy). Zastosowano go w pierwszym podwoziu ROV LEXUSA wyposażonym w silnik wodorowy. Zgromadzone dane przyczyniają się również do rozwoju technologii do przyszłych zastosowań praktycznych i przyczyniają się do urzeczywistnienia społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Koncepcja ROV to pojazd wyposażony w pierwszy silnik Lexusa napędzany wodorem, zaprojektowany tak, aby zapewniał wyjątkowe wrażenia z jazdy, niemożliwe do uzyskania w zwykłych samochodach osobowych. Osiągnięto to dzięki kompaktowym rozmiarom nadwozia i wyjątkowym właściwościom terenowym. Wykorzystując silnik wodorowy, ROV ma na celu zrównoważenie świadomości ekologicznej i dreszczyku emocji związanego z odczuwaniem dźwięku pracującego silnika. ROV wykorzystuje w swoich pojazdach komponenty i technologie o niskim wpływie na środowisko dzięki współpracy firm partnerskich, takich jak KYB, które podzielają tę samą wizję.

Zastąpienie oleju na bazie ropy naftowej w amortyzatorach KYB nowym płynem hydraulicznym pozwoli zaoszczędzić do 15,6 miliona litrów oleju rocznie.

KYB planuje docelowo zastosować tę technologię we wszystkich produktach hydraulicznych zaangażowanych w realizację projektu społeczeństwa opartego na zrównoważonej mobilności. Jako wyspecjalizowany producent elementów hydraulicznych, od dawna pracuje nad poprawą bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz stabilności podczas prowadzenia pojazdów. Bazując na tym doświadczeniu, KYB będzie nadal dążyć do postępu w zakresie wydajności i niezawodności swoich produktów, jednocześnie dbając o środowisko już na pierwszym etapie rozwoju.