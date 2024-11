JAKIE OLEJE DO SILNIKÓW POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH ?

Gama olejowa TotalEnergies Rubia Optima to odpowiedź na najnowsze wyzwania konstruktorów silników samochodów ciężarowych i specjalistycznych. Ze względu na swoje właściwości nadaje się doskonale także do starszych jednostek i w wielu przypadkach z powodzeniem zastępuje oleje Rubia Tir.

Niespotykana dotąd czystość spalin, niższe zużycie paliwa, downsizing i wydłużone okresy między przeglądami – oto cechy, którymi wyróżniają się najnowsze silniki do samochodów ciężarowych. Ta techniczna rewolucja wymusiła opracowane zupełnie nowych olejów silnikowych. Jednym z najbardziej zaawansowanych produktów tej klasy jest Rubia Optima. To gama olejów, które wnoszą technologię zabezpieczenia i smarowania siników na wyższy, nieosiągalny wcześniej poziom.

O zielonej transformacji mówi się głośno głównie w kontekście samochodów osobowych. Tymczasem wiele dzieje się także w klasie ciężkiej, czyli w transporcie profesjonalnym.Te same moce, które osiągane były dawniej z silników V8 o pojemności 17 litrów uzyskuje się z 6-cylindrowych silników 13, a nawet 11-litrowych. Spada średnie zużycie paliwa – z 32-35 l/100 km do 26-28 l/100 km.

Niemal dwukrotnie wydłużono także interwały międzyprzeglądowe. Nie dałoby się tego osiągnąć bez tak nowoczesnych olejów jak Rubia Optima. Olej ten był opracowywany wspólnie z konstruktorami silników. Dodatkowym wyzwaniem była kompatybilność z wprowadzanymi systemami oczyszczania spalin takimi jak DPF czy SCR oraz biopaliwami.

Chodzi o to, aby z jednej strony produkty spalania oleju silnikowego nie zatykały filtrów, a z drugiej – aby ewentualny kontakt biopaliwa z olejem nie powodował zmian jego właściwości – np. żelowania. Należy w tym miejscu podkreślić, że do silników, które wymagają olejów najnowszej generacji – takich jak Rubia Optima – nie wolno stosować starszych, tańszych zamienników. Takie oszczędności mogą spowodować wzrost zużycia paliwa, wzrost zużycia oleju, utratę właściwości oleju przed terminem jego wymiany, uszkodzenie układów smarowania oraz oczyszczania spalin, a także zwyczajne zatarcie silnika. To ważne, aby wiedzieć, że „olejowe nowości” to nie marketing, ale zupełnie nowe receptury niezbędne dla nowych konstrukcji realizujących ekologiczne cele.

Wyraźnym znakiem nowych wymagań konstrukcyjnych są nowe, zaostrzone homologacje/dopuszczenia opublikowane przez praktycznie wszystkich liczących się producentów silników takich jak MAN, SCANIA DAIMLER TRUCK, VOLVO, DAF, MACK, RENAULT TRUCKS, CUMMIN. Wymagania te określone są także w najnowszych specyfikacjach jakościowych API oraz ACEA – chodzi o API: CK-4 oraz ACEA: E8 i ACEA E11.

TotalEnergies Rubia Optima z technologią Inno-Boost

Technologia Inno-Boost to w skrócie kompozycja innowacyjnych baz olejowych oraz odpowiednie kompozycje dodatków. Dzięki tym rozwiązaniom oleje Rubia Optima wyróżniają się następującymi zaletami:- wysoka odporność na utlenianie oleju (nawet o 100%)Ten parametr został potwierdzony w teście na silniku MACK prowadzonym przez 360 godzin gdzie temperatura oleju sztucznie utrzymywana była na bardzo wysokim poziomie 130 stopni Celsjusza.

Olej Rubia Optima 3500 FE 5W-30 wykazał o 95% mniejszy wzrost lepkości niż dopuszczalna granica dla tej normy.- zaostrzone wymagania co do ochrony zużycia tulei i pierścieni, czystości tłoków, zapiekania pierścieni, szlamów i osadów w silnikach przy stosowaniu paliwa o podwyższonej ilości biokomponentów jak również zwiększonej ilości sadzy. Wiąże się to z lepszą kompatybilnością i większą dyspersją.- zaostrzone wymagania odnośnie utraty lepkości oleju na skutek ścinania polimerów i napowietrzania oleju.- podwyższone wymagania dotyczące ochrony przed blokowaniem DPF.Oleje Rubia Optima mają już ponad 200 homologacji producentów różnych pojazdów ciężarowych. Wiele z tych homologacji zostało wydanych nie tylko po testach laboratoryjnych, ale także po testach drogowych.

TotalEnergies Rubia Optima zamiast Rubia Tir?

TotalEnergies dąży do optymalizacji kosztów transportu oraz redukcji kosztów serwisowych dla użytkowników. Właśnie z tego powodu najnowsze oleje Rubia Optima nadają się także do starszych silników i z powodzeniem mogą zastępować starsze oleje Rubia Tir. Chodzi o to, aby zmniejszyć stany magazynowe i zwiększyć wytrzymałość starszych silników dzięki nowym technologiom olejowym.

Przykładowe produkty z gamy TotalEnergies Rubia Optima

TotalEnergies Rubia Optima 3500 FE 5W-30Olej syntetyczny, Low Saps do najnowszych silników EURO VI przeznaczony do prawie wszystkich marek na rynku. Jego jakość potwierdzają najwyższe specyfikacje międzynarodowe API: CK-4, ACEA E8 i E11, a także cały szereg najwyższych homologacji konstruktorów takich jak: MAN: M 3777, SCANIA: LDF-4, DAIMLER TRUCK AG: DTFR 15C120 (MB: 228.52); VOLVO: VDS 4.5, Cummins: CES 20086.Olej dodatkowo spełnia wymagania DAF: LD i Iveco TLS E9/CK-4.

Rubia Optima 3500 FE 5W-30 wyróżnia się wyjątkową odpornością na utlenianie dzięki czemu daje dużą granicę bezpieczeństwa przy stosowaniu maksymalnych przebiegów pomiędzy wymianami oleju.

TotalEnergies Rubia Optima 3100 10W-40 jest to następca bardzo dobrze znanego i cenionego oleju na polskim rynku, czyli Rubii Tir 8900 10W-40. Ten nowy olej choć jest półsyntetyczny, to specyfikacjami i homologacjami prawie w ogóle nie ustępuje olejowi Optima 3500 FE 5W-30. Co potwierdzają najwyższe specyfikacje międzynarodowe API: CK-4, ACEA E8 i E11, a także cały szereg najwyższych homologacji konstruktorów takich jak: DAIMLER TRUCK AG: DTFR 15C120 (MB: 228.52); VOLVO: VDS 4.5, Cummins: CES 20086. Z tego względu jest to doskonały olej do ciężarówek z wyśmienitą relacją jakości do ceny.