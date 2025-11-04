PROBLEM Z SYSTEMEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH  – DIAGNOSTYKA KROK PO KROKU

Współczesne samochody, w tym Volkswagen, są wyposażone w rozbudowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), które w dużym stopniu bazują na kamerze czołowej. To właśnie ona odpowiada za funkcje takie, jak rozpoznawanie znaków drogowych, asystent pasa ruchu czy adaptacyjne sterowanie światłami drogowymi. W przypadku awarii tej kamery lub zakłóceń w komunikacji CAN, użytkownik może zostać pozbawiony wielu funkcji bezpieczeństwa, a na zestawie wskaźników pojawia się niepokojący komunikat o niedostępności systemów asystujących.



W niniejszym artykule przedstawiamy rzeczywisty przypadek z warsztatu, w którym diagnostyka okazała się wyjątkowo czasochłonna, ale dzięki wsparciu technicznemu Hella Gutmann i zastosowaniu odpowiednich urządzeń udało się skutecznie rozwiązać problem — bez konieczności odsyłania samochodu do autoryzowanego serwisu.



Do warsztatu trafił samochód marki Volkswagen wyposażony w system rozpoznawania znaków drogowych oraz asystenta pasa ruchu (Lane Assist). Systemy nie działały prawidłowo a na zestawie wskaźników pojawia się komunikat o błędzie: „asystent pasa ruchu jest nieaktywny”. Kierowca poinformował, że problem występuje stale — systemy nie uruchamiają się nawet po ponownym włączeniu zapłonu czy przejechaniu kilku kilometrów.



Pierwszym etapem było podłączenie testera diagnostycznego mega macs X do pojazdu w celu odczytu kodów usterek.

Szybka identyfikacja systemów w sieci CAN wykazała obecność błędów komunikacyjnych w sterownikach o adresach diagnostycznych 005F i 0013:

Kod błędu: U11100 – Brak informacji (Data Missing Message)

Kod błędu: U112100 – Brak informacji (Data Missing Message)



Warto zaznaczyć, że połączenie diagnostyczne z kamerą (adres 00A5) przebiegło prawidłowo, a w pamięci tego sterownika nie było żadnych aktywnych błędów. Oznaczało to, że sama kamera funkcjonuje na poziomie sprzętowym, lecz nie komunikuje się poprawnie z resztą sieci pojazdu.



Na tym etapie można było przypuszczać, że przyczyną może być:

przerwa w instalacji pomiędzy kamerą a innymi sterownikami w sieci CAN,

zwarcie do masy lub zasilania na przewodach komunikacyjnych,

zakłócenia w transmisji CAN (np. z powodu korozji złącza lub ingerencji po kolizji),

błąd oprogramowania jednego ze sterowników.

Z racji braku błędów w samej kamerze, pierwszym tropem była kontrola elektryczna połączeń pomiędzy jednostką kamery a magistralą CAN, do której podłączone są pozostałe systemy asystujące.

Mechanicy przystąpili do weryfikacji wiązki elektrycznej pomiędzy sterownikami. Pomiar został wykonany przy użyciu oscyloskopu i multimetru w celu oceny ciągłości przewodów CAN High i CAN Low, ewentualnych zwarć do masy lub do zasilania, poprawności poziomów napięć w spoczynku (2,5 V) i podczas transmisji (różnica 2 V pomiędzy liniami).

Po całodniowej kontroli instalacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wiązka była w pełni sprawna, brak śladów ingerencji mechanicznej, brak korozji w złączach. W tym momencie problem wyglądał na usterkę logiczną lub programową.

W kolejnych krokach warsztat zwrócił się do infolinii technicznej Hella Gutmann. Po przedstawieniu wyników diagnostyki i kodów błędów eksperci Hella Gutmann poinformowali o kampanii serwisowej prowadzonej przez producenta, w której opisywano identyczne objawy — niedziałający system rozpoznawania znaków drogowych i asystenta pasa ruchu, brak komunikacji między sterownikami, przy jednoczesnym braku błędów w samej kamerze.



Według informacji z TPI (Technical Product Information), problem w niektórych egzemplarzach pojazdów Volkswagena wynikał z wewnętrznego błędu oprogramowania kamery lub niewłaściwego kodowania po aktualizacjach innych sterowników sieci CAN.



Zgodnie z zaleceniami infolinii, warsztat uruchomił usługę macsRemote w celu zdalnej weryfikacji wersji oprogramowania kamery. Po połączeniu z centralą Hella Gutmann i przeprowadzeniu procedury sprawdzającej ustalono, że kamera posiada aktualne oprogramowanie i nie wymaga aktualizacji ani kodowania.

W tym momencie, po wykluczeniu problemów komunikacyjnych i potwierdzeniu aktualności oprogramowania, jedynym rozsądnym krokiem było zastąpienie jednostki kamery nową. Zgodnie z procedurą TPI, zamówiono nową kamerę oryginalną przeznaczoną do danego modelu Volkswagena. Po jej montażu przystąpiono do programowania i kodowania przy użyciu systemu macsRemote. Cały proces przeprowadzono z poziomu warsztatu, bez konieczności wizyty w autoryzowanym serwisie.



Programowanie przebiegło poprawnie, jednak po jego zakończeniu na zestawie wskaźników pojawiła się prawdziwa „choinka” — zapalone kontrolki ABS, ESP, wspomagania kierownicy, Lane Assist, rozpoznawania znaków, a nawet systemu świateł drogowych. Tester diagnostyczny wykazał dziesiątki aktywnych błędów w różnych modułach pojazdu.



Po dokładniejszej analizie okazało się, że przyczyną większości błędów jest brak kalibracji nowej kamery.

Dopóki nie zostanie przeprowadzona poprawnie procedura kalibracji, pojazd uznaje, że systemy asystujące nie są w pełni dostępne. Do wykonania kalibracji wykorzystano zestaw CSC Tool SE wraz z testerem mega macs X.

Procedura kalibracji dla pojazdów koncernu Volkswagen wymaga ustawienia specjalnej tablicy kalibracyjnej w precyzyjnej odległości od osi pojazdu. Tester prowadzi technika krok po kroku, instruując o konieczności użycia odpowiednich akcesoriów CSC Tool.

Po ustawieniu urządzenia i potwierdzeniu pozycji, uruchomiono funkcję „Rozpocznij kalibrację”. W trakcie procedury z wnętrza samochodu dało się słyszeć charakterystyczny dźwięk komunikatu usterki. Po chwili kalibracja została zakończona pomyślnie. W tym samym momencie na zestawie wskaźników… zgasły wszystkie kontrolki. Systemy wspomagające wróciły do pełnej funkcjonalności, a komunikaty o błędach zniknęły całkowicie.



Po kalibracji przeprowadzono standardową jazdę próbną. W jej trakcie system rozpoznawania znaków drogowych prawidłowo odczytywał ograniczenia prędkości i znaki zakazu wyprzedzania. Asystent pasa ruchu aktywował się przy prędkościach powyżej 60 km/h i poprawnie utrzymywał tor jazdy. Nie pojawiły się żadne nowe błędy w systemie, a diagnostyka końcowa wykazała czystą pamięć usterek.

Dla pewności wykonano ponowne sprawdzenie komunikacji między sterownikami — sieć CAN była stabilna, a parametry transmisji mieściły się w normie.



Cały przypadek jest doskonałym przykładem tego, jak złożone mogą być usterki w nowoczesnych pojazdach z systemami ADAS. Choć objawy początkowo sugerowały problem elektryczny, ostateczna przyczyna okazała się leżeć po stronie wewnętrznego błędu jednostki kamery. Dzięki konsekwentnej diagnostyce i zastosowaniu odpowiednich narzędzi udało się uniknąć wymiany niepotrzebnych komponentów.

W nowoczesnych pojazdach VAG przyczyną takich błędów może być błąd logiczny w jednym ze sterowników lub jego nieprawidłowa wersja oprogramowania.

Kalibracja jest obowiązkowa po każdej wymianie kamery. Nawet jeśli kamera działa, bez kalibracji system uzna ją za nieaktywną i może generować dziesiątki pozornie niepowiązanych błędów.

Wsparcie techniczne Hella Gutmann i zdalne usługi diagnostyczne to realna alternatywa dla ASO.

Dzięki narzędziom takim jak macsRemote, warsztaty niezależne mogą wykonywać zaawansowane aktualizacje i programowanie sterowników na miejscu.

Przypadek ten doskonale pokazuje, że przy odpowiednim zapleczu technicznym niezależny warsztat jest w stanie poradzić sobie z najbardziej zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa współczesnych samochodów.

