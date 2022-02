SATA – najwyższa jakość niemieckiej inżynierii

SATA GmbH & Co. KG zajmuje wiodącą pozycję na całym świecie w dziedzinie technologii lakierowania na mokro i aplikacji do lakierowania na mokro. Firma SATA zaopatruje partnerów dystrybucyjnych w około 100 krajach. Oprócz doskonałych technologicznie pistoletów lakierniczych SATA, inne produkty, takie jak systemy kubków, systemy ochrony dróg oddechowych i technologia sprężonego powietrza, sprawiają, że firma SATA jest dostawcą systemów dla użytkowników z zakresu lakierowania pojazdów, przemysłu, lakiernictwa i obróbki drewna.



W firmie SATA nieustannie dążymy do rozwoju samych siebie i naszych produktów, zabezpieczając w ten sposób naszą pozycję światowego lidera technologicznego w sektorze renowacji samochodów. Aby odnieść sukces również w przyszłości, wszystkie istniejące procedury w naszej firmie są ciągle testowane. W ten sposób możemy poprawić i zoptymalizować wszystko, co jest konieczne.

Aby w przyszłości nadal odnosić sukcesy, SATA wielokrotnie testuje wszystko, co „tradycyjne” w firmie, i w razie potrzeby optymalizuje lub koryguje. Jest to szczególnie ważne dla firmy SATA ze względu na jej produkty. Ten ciągły przegląd jest konieczny nie tylko na linii produkcyjnej ale również we wszystkich innych obszarach.

Dlaczego logo SATA zostało teraz zmienione:

W związku z postępującym rozwojem cyfrowym, a tym samym z powszechnym korzystaniem z telefonów komórkowych, smartwatchów i innych urządzeń, postanowiliśmy zmniejszyć złożoność trójwymiarowego logo SATA i zoptymalizować je pod kątem praktycznej użyteczności. Daje nam to większą przejrzystość i funkcjonalność w czasach przeładowania graficznego.

Nowe logo SATA jest czytelne i proste, a tym samym odpowiada nowoczesnemu „płaskiemu designowi”, takiemu jak ten używany do ikon, które zwykle nie wymagają wielu wyjaśnień.

Wszystkie narzędzia marketingowe SATA są teraz sukcesywnie przekształcane, opatrzone nowym logo SATA i nowym wyglądem. Tam, gdzie to możliwe, logo uzupełniane jest dopiskiem „German Engineering“. To twierdzenie oznacza niemiecką inżynierię i jest tożsame z najwyższą jakością, a także z naszym niezmiennym przesłaniem: Niemcy jako jedyne miejsce produkcji.

Tłumaczył Bernard Kołodziej