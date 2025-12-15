SERWIS FILTRÓW PALIWA DO SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH – PORADY UFI FILTERS DOTYCZĄCE PRZYGOTOWAŃ DO OKRESU ZIMOWEGO

Filtr paliwa do silników wysokoprężnych odgrywa kluczową rolę w układach pojazdów ciężarowych. Jego głównym zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia silnika. Ponieważ pojazdy ciężarowe są najczęściej wykorzystywane w pracy, każda przerwa w ich eksploatacji może generować dodatkowe koszty. Dlatego UFI Filters zaleca szczególnie staranną konserwację układu filtracji paliwa w okresie zimowym.

W niskich temperaturach wosk parafinowy wytrąca się z oleju napędowego, tworząc kryształki, które mogą powodować zablokowanie filtra i problemy z pracą silnika. Dlatego ważne jest stosowanie zimowego oleju napędowego, który zachowuje płynność w niskich temperaturach, lub – w warunkach ekstremalnie niskich – oleju napędowego arktycznego. Należy to połączyć z wysokiej jakości systemem filtracji, równoważnym pod względem parametrów z elementami stosowanymw oryginalnym wyposażeniu pojazdu.

Jakie są objawy zatkanego filtra?

Zatkany filtr paliwa może powodować szereg problemów, w tym:

utratę mocy silnika,

brak przyspieszenia,

trudności z uruchomieniem,

nietypowe odgłosy pracy oraz czarny dym z układu wydechowego,

zwiększone zużycie paliwa.

Wybór produktu niskiej jakości podczas serwisu pojazdu może okazać się pozorną oszczędnością, biorąc pod uwagę potencjalnie wysokie koszty unieruchomienia pojazdu.

Dlatego niezwykle ważne jest korzystanie z części zamiennych firm współpracujących bezpośrednio z czołowymi producentami pojazdów.

Jakość oryginalnych filtrów UFI

UFI Filters dostarcza producentom OEM, reprezentującym 50% światowej produkcji samochodów ciężarowych i pojazdów przemysłowych, systemy filtracji i zarządzania termicznego. W zakresie filtracji UFI oferuje klientom rynku aftermarket produkty o jakości elementów stosowanych na pierwszy montaż.

W przypadku pojazdów ciężarowych wybór odpowiedniego filtra ma kluczowe znaczenie. Pojazdy te często wykorzystują zarówno filtr wstępny, jak i filtr główny. Filtr wstępny odpowiada za separację wody i ochronę pompy niskiego ciśnienia, natomiast filtr główny zapewnia dokładną filtrację, chroniąc pompę wysokiego ciśnienia oraz wtryskiwacze.

Asortyment filtrów UFI obejmuje obie fazy filtracji – pierwotną i wtórną – gwarantując najwyższy poziom skuteczności separacji wody i dokładności filtracji. Dzięki doświadczeniu w produkcji materiałów filtracyjnych UFI oferuje zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do pojazdów ciężarowych, FormulaUFI.H2O, złożone z włókien celulozowych połączonych z włóknami syntetycznymi lub szklanymi. Materiał ten maksymalizuje efektywność filtra, osiągając skuteczność do 99,5% dla cząstek o wielkości 4 mikronów, jednocześnie poprawiając zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i oddzielania wody.

Przykładem tej wysokiej wydajności są filtry główne i wstępne wybrane przez Ford Trucks do modelu Ford F-MAX Euro 6. Filtr UFI 24.166.00 zapewnia skuteczność ponad 99% dla cząstek o wielkości 4 mikronów, natomiast filtr wstępny UFI 24.028.00 odgrywa kluczową rolę w separacji wody, osiągając skuteczność 99% dla cząstek o wielkości 25 mikronów.

Podobnie filtr paliwa UFI 26.044.00 do silników FPT Iveco Stralis Euro 6 został zaprojektowany tak, aby zapewniać maksymalną wydajność filtracji, również podczas pracy na biodieslu. Aluminiowa obudowa i plastikowy korpus gwarantują wysoką trwałość oraz redukcję masy.

Podsumowując, serwis filtrów paliwa ma kluczowe znaczenie w pojazdach ciężarowych, zwłaszcza w okresie zimowym. Regularna wymiana filtrów chroni silnik, poprawia wydajność pojazdu i optymalizuje zużycie paliwa, pomagając uniknąć przestojów oraz kosztownych napraw. Zwracanie uwagi na zużycie filtra oraz stosowanie wysokiej jakości oryginalnych części zamiennych pozwala utrzymać pojazd w doskonałym stanie technicznym.