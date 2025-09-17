TESA NA TARGACH POLAND COATINGS EXPO 2025

W dniach 30 września – 2 października 2025 roku odbędzie się 3. edycja targów Poland Coatings Expo – Międzynarodowych Targów Powłok Lakierniczych, Farb i Zabezpieczeń Powierzchni. Firma tesa serdecznie zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska, na którym zaprezentuje ofertę taśm maskujących przeznaczonych do malowania proszkowego.

Targi Poland Coatings Expo to największe wydarzenie dla przedstawicieli sektora powłok i farb w Polsce. Wśród wystawców nie może zabraknąć marki tesa – producenta innowacyjnych taśm i rozwiązań samoprzylepnych. tesa posiada w swojej ofercie szeroką gamę niezawodnych produktów do zabezpieczania powierzchni podczas malowania.

tesa zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska

Uczestnicy tegorocznych targów będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami

i aktualnymi trendami w branży powłok lakierniczych, farb i zabezpieczeń powierzchni. Na stoisku marki tesa zaprezentowany zostanie asortyment taśm maskujących do zastosowań ogólnych oraz wysokotemperaturowych, przeznaczonych do malowania natryskowego, malowania proszkowego, piaskowania, precyzyjnego maskowania oraz zabezpieczenia powierzchni. Oferta producenta obejmuje wiele taśm o różnych grubościach, szerokościach i długościach. Dzięki temu asortyment może spełnić różne wymagania dotyczące maskowania, zależnie od zastosowania i budżetu. Osoby odwiedzające stoisko będą miały możliwość dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań marki tesa, a także skorzystać z porad ekspertów.

Miejsce: Ptak Warsaw Expo

Stoisko: Hala C, C 3.27

Czas: 30 września – 2 października 2025 r.

Nowe produkty marki tesa

Targi to również doskonała okazja do zaprezentowania nowych produktów. Uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać najnowszą taśmę maskującą tesa® 50625 Basic, stworzoną w odpowiedzi na potrzeby rynku. Jest to taśma przeznaczona do zastosowań ogólnych, która sprawdzi się podczas różnorodnych zadań związanych z malowaniem proszkowym – do ochrony powierzchni, a także łączenia materiałów niepolarnych. Jest odporna na wysokie temperatury, łatwa do usunięcia bez pozostawiania śladów oraz nadaje się do maskowania nieregularnych powierzchni. Wszechstronna taśma tesa® 50625 spełnia kluczowe wymagania dotyczące rozwiązań samoprzylepnych do malowania proszkowego.

Osoby zainteresowane udziałem w targach Poland Coatings Expo mogą dowiedzieć się więcej na stronie internetowej: https://polandcoatings.com/.