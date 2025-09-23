AKZONOBEL I PRODUCENT SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NIO NAGRODZENI PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ ZA INNOWACJE W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Dział Powłok Proszkowych AkzoNobel oraz chiński producent samochodów elektrycznych NIO zostali nagrodzeni jedną z najbardziej cenionych nagród za innowacje w branży motoryzacyjnej – Altair Enlighten Award 2025. To ogromne wyróżnienie zostało przyznane obu firmom za wspólne opracowanie nowego produktu z gamy Interpon A1000, który pomoże NIO w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia 15-letniej trwałości baterii w pojazdach elektrycznych.

Specjalnie opracowana powłoka z gamy Interpon A1000, przeznaczona do ochrony płyt dolnych baterii, potraja żywotność powłok ochronnych w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Tym samym AkzoNobel stało się pierwszą firmą produkującą powłoki uhonorowaną w kategorii Sustainable Product.

Zamiast tradycyjnego ładowania, NIO oferuje kierowcom możliwość szybkiej wymiany rozładowanej baterii na w pełni naładowaną w zautomatyzowanych stacjach Power Swap. Częste wymiany mogą jednak narażać płytę dolną na ścieranie, korozję i uszkodzenia mechaniczne. Nowe rozwiązanie Interpon skutecznie eliminuje te zagrożenia, zapewniając większą trwałość i jednocześnie redukując wpływ na środowisko. Oprócz wydłużenia żywotności powłoki podwozia z pięciu do piętnastu lat, zmniejsza ona również jej grubość o 70% i obniża masę pojazdu o 2,2 kg.

Innowacyjna powłoka, którą wspólnie opracowaliśmy z AkzoNobel, znacząco poprawiła niezawodność i żywotność naszych bateryjnych systemów magazynowania energii elektrycznej. Wspiera strategię NIO zakładającą 15-letnią trwałość baterii i stanowi przełom w zakresie materiałów dla branży EV. – powiedział Shizhe Tzeng, Wiceprezes ds. Systemów Bateryjnych w NIO.

Jesteśmy niezwykle dumni, że wraz z NIO otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie. To dowód naszego wspólnego zaangażowania w przełomowe innowacje, podkreślający nasze przywództwo w technologii powłok dla branży EV i konsekwentne dążenie do wspierania zrównoważonego rozwoju całego sektora. – dodał Jeff Jirak, Dyrektor Zarządzający Działem Powłok Proszkowych AkzoNobel.

Oprócz wyjątkowych właściwości ochronnych, nowa powłoka poprawia także efektywność produkcji. Zastępując tradycyjne materiały PVC, pozwala zaoszczędzić ponad 2000 ton materiału rocznie,

a dzięki redukcji masy pojazdu ogranicza zużycie energii elektrycznej o ponad 2 GWh. Co więcej, nie emituje LZO i umożliwia recykling na poziomie 95%, tworząc zrównoważony system zamkniętego obiegu produkcji tej powłoki.

Nowa technologia Interpon A1000 znajduje się w produkcji seryjnej od listopada 2024 r. i została już zastosowana w około 80 000 samochodów elektrycznych NIO w różnych modelach. Powstała

w Centrum Technologicznym AkzoNobel w Szanghaju, a produkowana jest w zakładzie w Changzhou. Ten przykład pokazuje rosnącą rolę powłok proszkowych w motoryzacji, a także wzmacnianie pozycji AkzoNobel w obszarze elektromobilności.

AkzoNobel rozwija również specjalistyczne rozwiązania dla sektora EV pod marką Resicoat, oferując powłoki proszkowe zapewniające izolację elektryczną dla komponentów takich jak bateryjny system czy silniki elektryczne. Od początku współpracy w 2020 r. AkzoNobel i NIO poszerzyły zakres kooperacji o kluczowe elementy pojazdów, w tym koła, podwozia, zaciski i baterie – obejmując całą gamę modeli NIO.

Altair Enlighten Award to jedyna globalna nagroda w branży motoryzacyjnej, która przyznawana jest za największe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a także redukcji masy, skutecznie zmniejszające ślad węglowy, ograniczające tym samym zużycie wody i energii oraz wykorzystujące potencjał ponownego użycia i recyklingu materiałów.