UFI WCHODZI NA RYNEK FILTRÓW OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTARCZAJĄC PRODUKTY DLA HYUNDAI MOTOR GROUP

Firma UFI, światowy lider w dziedzinie rozwiązań w zakresie filtracji i zarządzania termicznego, a także technologii ekologicznego wodoru, ogłosiła podpisanie kontraktu z Hyundai Group na dostawę filtrów oleju przekładniowego na pierwszy montaż i dla OES. Po raz pierwszy UFI dostarczy filtry do sześcio- i ośmiobiegowych automatycznych skrzyń biegów dla szerokiej gamy modeli koreańskiej grupy, z których najbardziej znane na rynkach zachodnich to Hyundai i30, Tucson, Santa Fe, Kia Ceed, Sportage i Sorento. UFI produkuje filtry dla Hyundai Group w swoim zakładzie w Korei Południowej, który wytwarza oryginalne wyposażenie dla lokalnych producentów.

Szeroka oferta filtrów przekładniowych przeznaczonych na pierwszy montaż

Technologia UFI zostanie zastosowana w kilku modelach samochodów koreańskiej grupy wyposażonych w sześcio- i ośmiobiegowe automatyczne skrzynie biegów

Wysoka jakość filtrów zapewnia, że olej przekładniowy w obwodzie hydraulicznym jest czysty i niezawodnie spełnia swoją funkcję

Dzięki temu projektowi UFI wkracza w nowy segment filtrów przekładniowych do pojazdów osobowych. Do najpopularniejszych modeli Hyundai Motor Group wprowadzamy nasze produkty, m.in. z oryginalnym materiałem filtracyjnym FormulaUFI.Extreme. Ta współpraca wzmacnia naszą pozycję wśród wiodących globalnych partnerów technologicznych. – skomentował Stefano Gava, CEO UFI.

UFI-filtr przekładniowy do sześciobiegowej skrzyni Hyundai

Własna technologia UFI

Jeden typ filtra do samochodów z 8-biegową skrzynią biegów działa w próżni, a w pojazdach z systemem start-stop jest podłączony do dodatkowej elektrycznej pompy oleju, a drugi typ jest stosowanych w modelach hybrydowych z 6-biegową skrzynią biegów. Do jego produkcji zastosowano medium filtracyjne FormulaUFI.Extreme – bazuje ono na technologii FormulaUFI, która obejmuje całą wiedzę firmy stosowaną w systemach filtracji projektowanych i produkowanych w centrach innowacji UFI. FormulaUFI.Extreme zapewnia ekstremalną wydajność filtracji nawet w najtrudniejszych warunkach. Syntetyczny materiał filtracyjny jest produkowany w procesie melt blown, dzięki któremu rozkład i wielkość włókien może się różnić w zależności od konkretnych zastosowań.

Materiał FormulaUFI.Extreme stosowany w przekładniach samochodów Hyundai i Kia gwarantuje skuteczność filtracji ponad 90% cząstek o wielkości 100 mikronów i do 65% cząstek o wielkości 50 mikronów. Spadek ciśnienia jest również bardzo niski i wynosi maksymalnie 0,15 bara. W tych samochodach materiał filtracyjny jest stosowany w konfiguracji dwuwarstwowej w celu zwiększenia powierzchni filtrującej i poprawy wydajności. Warstwy tego materiału są zamknięte dwoma pokrywami z tworzywa sztucznego połączonego z włóknami węglowymi. Na wewnętrznej powierzchni jednej z nich znajdują się żebra specjalnie zaprojektowane w celu lepszego kierowania przepływu, minimalizacji spadków ciśnienia i uniknięcia deformacji elementu z tworzywa sztucznego. Dwie pokrywy są ze sobą zespawane, tworząc jeden korpus, który można całkowicie wymienić podczas serwisowania.

Najważniejsze zadanie

Olej przekładniowy odgrywa istotną rolę – smaruje koła zębate pojazdu i zapobiega przegrzaniu, zapewniając optymalne działanie. Olej jest pobierany z miski olejowej przez pompę, przepływa przez filtr i jest rozprowadzany do elementów przekładni, w tym do kół zębatych i skrzyni biegów. Tarcie pomiędzy tymi elementami powoduje ciągłe uwalnianie cząsteczek do obwodu smarowania, co sprawia, że bardzo wydajny filtr jest niezbędny do ochrony wrażliwych elementów, takich jak pompa, zawory hydrauliczne i powierzchnie styku. W ten sposób filtry UFI wydłużają żywotność przekładni, zwiększając jej niezawodność, zmniejszając koszty konserwacji i zapobiegając ewentualnym awariom.