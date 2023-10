Valeo Canopy – pierwsze wycieraczki zaprojektowane w celu redukcji emisji CO2

Valeo wprowadza na rynek Canopy – pierwsze wycieraczki zaprojektowane tak, aby niwelować negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązanie to pozwala na redukcję emisji CO2 o 61% w porównaniu do większość wycieraczek dostępnych na rynku europejskim.

Do produkcji produktów z gamy Valeo Canopy zwiększono wykorzystanie materiałów naturalnych, oraz tych pochodzących z recyklingu. Mieszanka gumowa wykorzystana w piórach Canopy powstaje w ponad 80% z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Zastosowano w niej kauczuk naturalny z drzew Hevea oraz kauczuk syntetyczny z olejów roślinnych z trzciny cukrowej i sadzę z opon pochodzących z utylizacji.

Taka unikalna mieszanka gumowa zapewnia doskonałą wydajność pracy wycieraczki.

W gamie wycieraczek Canopy zastosowano także nowy system montażu. W odróżnieniu od innych, wycieraczka Canopy nie potrzebuje wielu adapterów. Jest tylko jeden, wstępnie zamontowany. Takie rozwiązanie zapewnia łatwiejszą instalację, ale także pozwoli uniknąć marnowania zbędnych dodatkowych adapterów.

W przypadku wycieraczek Valeo Canopy nawet ich opakowania są proekologiczne. Wykonano je z kartonu, który w 90% pochodzi z recyklingu. To wszystko sprawia, że wycieraczki Canopy pozwalają na redukcję śladu węglowego o aż 61% (co zostało potwierdzone przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas).

Valeo, oprócz działań dotyczących gamy wycieraczek Canopy, zobowiązuje się także do wyeliminowania jednorazowych plastikowych opakowań we wszystkich swoich gamach wycieraczek do końca 2024 roku w Europie, zastępując je bardziej zrównoważonymi rozwiązaniami kartonowymi.

