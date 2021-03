WIOSENNE „ODPALENIE” Z CEWKĄ HELLA

Okres, w którym najmniej przejmujemy się tym, co się dzieje pod maską czy z podwoziem samochodu to właśnie zima. Nie powinno nas to jakoś szczególnie dziwić, w zimnej i wilgotnej aurze auto jest nam najbardziej potrzebne i nie chcemy, żeby stało w warsztacie.

Sami też nie jesteśmy skłonni do, choćby rutynowych, przeglądów podstawowych podzespołów. Dlatego to właśnie z początkiem wiosny staramy się ocenić i nadrobić zimowe zaniedbania.

Niestety często ten przegląd ogranicza się do kontroli elementów zawieszenia, wymiany filtrów, oleju czy sprawdzenia stanu układu hamulcowego.

To oczywiście ważne podzespoły, jednak równie ważną, a często pomijaną grupą w czasie wiosennych przeglądów, są elementy elektryczne silnika, zwłaszcza te związane z układem zapłonowym.

W artykule skupimy się na cewce zapłonowej, jest ona jednym z najistotniejszych elementów elektrycznych silnika, a jednocześnie jednym z najbardziej narażonych na awarie. To właśnie zaniedbania związane z brakiem przeglądów układu zapłonowego sprawiają, że cewka jest jednym z najczęściej wymienianych podzespołów.

Przyjmuje się, że rocznie aż 8 tyś. na każde 100 tyś. pojazdów o zapłonie iskrowym wymaga interwencji spowodowanej awarią cewki, która musi zostać wymieniona.

Najczęściej konieczna jest wówczas również wymiana przewodów zapłonowych lub kopułki z palcem aparatu zapłonowego (jeśli jest to układ w nie wyposażony) i świec, co podnosi koszt naprawy.

Powodem awarii cewki może być jej zestarzenie się, działanie wilgoci, poluzowanie styków, a co za tym idzie ich wypalanie oraz „otwieranie drogi” do tzw. przebić. W istotny sposób na zużycie cewki wpływają również pozostałe elementy układu (świece, przewody, palec-kopułka, itd.), których zły stan techniczny bardziej obciąża cewkę skracając jej żywotność. Podobnie zresztą jak zasilanie gazem LPG. Mieszanka gazu i powietrza charakteryzuje dużo większa rezystancją, co utrudnia przeskok iskry i zmusza cewkę do większego „wysiłku”.

Niektórzy producenci instalacji LPG wręcz zalecają wymianę cewek w takim samym interwale przebiegu, co świece zapłonowych.

Do listy awarii należy dopisać uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, zniekształcenia), które mogły powstać w wyniku nadmiernych wibracji silnika lub nieprawidłowo przeprowadzanych napraw. Niesprawna cewka nie pozostaje bez wpływu na inne elementy czy parametry pracy pojazdu. Gdy dochodzi np. do tzw. wypadania zapłonów obciążony zostaje układ tłokowo-korbowy oraz, jeśli samochód jest w nie wyposażony, dwumasowe koło zamachowe doprowadzając do jego szybszego zużycia. W tym przypadku również świece zapłonowe nie są poddawane regularnemu samooczyszczaniu, w wyniku czego powstaje nagar, a proces spalania jest daleki od ideału. Wzrasta wówczas spalanie, a sama praca silnika czy jego uruchamianie odbywa się z utrudnieniem, nawet jeśli początkowo kierowca tego nie dostrzega. Gdy już będziemy zmuszeni do wymiany cewki zapłonowej warto, żeby wymieniane elementy były wysokiej jakości.

Dobra cewka powinna gwarantować mocną i powtarzalną iskrę co pozwala na utrzymanie optymalnego procesu spalania oraz wysokich osiągów silnika.

Powinna być odporna na drgania, agresywne środowisko (wilgoć w połączeniu z olejami czy innymi płynami), a jej styki odporne na utlenianie się.



Mając na uwadze konsekwencje związane z nieprawidłową pracą cewki, warto dokonywać regularnie przeglądu układu zapłonowego, a w razie konieczności wymiany cewki wybrać tą od renomowanego producenta, co w perspektywie czasu pozwoli zaoszczędzić pieniądze.