SZAFKI NARZĘDZIOWE PROLINE

„Gdzie ta 15-tka?”… „Brałeś może kombinerki wczoraj?” , „Znów trzeba dokupić śrubokręty płaskie, a przecież tyle ich tu było”… to standardowe pytania i uwagi padające z ust mechaników podczas zwykłego dnia pracy. Jednym ze sposobów na uniknięcie ich jest zakup szafki narzędziowej, która da wygodę, poręczność i porządek w narzędziach.

Naprawy dokonywane w warsztatach wymagają najczęściej użycia wielu narzędzi i akcesoriów. Teoretycznie każde z nich ma swoje przydzielone miejsce na półce lub haku, ale często pośpiech, natłok pracy i zmęczenie powoduje, że narzędzia odkładamy gdziekolwiek. Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie ładu i porządku w narzędziach oraz zwiększenie ergonomii własnej pracy są szafki narzędziowe. Charakteryzują się one wysoką mobilnością. W każdej chwili możemy ją przysunąć do naprawianego auta, a zawartość wszelkich kluczy, wkrętaków, szczypiec, czy nasadek spowoduje, że nie będziemy co chwilę chodzić do stołu, czy ściany na której zawieszone są narzędzia. W szafce narzędziowej, każdemu narzędziu przyporządkowane jest określone miejsce. Dzięki temu podczas pracy oraz po jej zakończeniu możemy szybko skompletować używane narzędzia. Czym kierować się przy wyborze? Szeroka gama szafek narzędziowych, szuflad, wkładów oraz narzędzi w ofercie marki PROLINE, pozwoli Ci dobrać wyposażenie do własnych potrzeb oraz specyfiki wykonywanej pracy.

Szafka narzędziowa – pusta, czy z wyposażeniem?

Pierwsze pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć to czy chcemy nabyć szafkę z kompletem narzędzi, czy pustą, mogąc ją zapełnić własnymi narzędziami. Decydując się na opcję bez wyposażenia, PROLINE umożliwia dodatkowo zakup kompatybilnych, wyposażonych z zestawy narzędzi tacek.



Jeśli postanowimy ujednolicić swój zestaw, możemy rozważyć wybór gotowych, wyposażonych szafek narzędziowych.

PROLINE w swojej ofercie posiada cała gamę szafek z wyposażeniem. W zależności od charakteru wykonywanej pracy, zakresu usług, możemy zdecydować, jaki komplet narzędzi będzie dla nas odpowiedni. W ofercie PROLINE znajdziemy szafki dedykowane zarówno mechanikom, jak i instalatorom.

Trwałość i solidność szafki narzędziowej – zakup na lata.

Szafki narzędziowe PROLINE, wykonane z grubej i wzmocnionej blachy zwiększają stabilność całej konstrukcji. Szafka taka jest o wiele bardziej odporna na przypadkowe uszkodzenia, czy obicia, które w codziennej pracy w warsztacie są czymś naturalnym. Skrętne koła, zamontowane na łożyskach kulkowych ułatwią jej przemieszczanie po warsztacie, a hamulce blokujące koła pozwolą uniknąć chociażby przypadkowego obicia karoserii naprawianego auta. Najczęściej i najciężej pracującymi elementami szafki są szuflady. Od ich konstrukcji i jakości użytych materiałów zależy ile czasu nam posłuży. Szafki PROLINE mają szuflady wykonane ze wzmocnionej blachy. Dział Badań i Rozwoju Produktów firmy PROFIX, właściciela marki PROLINE, wykonał testy obciążeniowe szuflad oferowanych szafek narzędziowych. Uzyskany maksymalny nacisk, pod którym materiał nie deformuje się i nie podlega uszkodzeniom to aż 40 kilogramów na jedną szufladę. Dodatkowo zastosowane łożyskowane prowadnice szuflad sprawią, że zakupiona szafka narzędziowa posłuży nam przez długie lata.

Ergonomia i komfort – dodatkowe funkcje szafki.

Szafki PROLINE spełniają również funkcję centralizacji wykonywanej pracy. Blat roboczy, pozwoli na miejscu rozmontować lub złożyć naprawianą część silnika, a jego gumowa wkładka zapewni, że położone na nim narzędzia nie będą się przemieszczały podczas transportu. Dla podniesienia komfortu użytkowania, szuflady posiadają zabezpieczenie przed samoczynnym ich otwarciem, a centralny zamek z kluczykiem zabezpieczy narzędzia przed niepowołanymi osobami podczas naszej nieobecności.



Zastosowanie w szafkach PROLINE perforowanych ścian bocznych pozwala na zamontowanie haków i uchwytów na dodatkowe narzędzia, akcesoria lub chemię warsztatową. Decydując się na wybór szafki narzędziowej tworzymy tak naprawdę własne mobilne stanowisko pracy z niezbędnym i kompletnym wyposażeniem narzędzi. Uporządkowanie i skompletowanie niezbędnych narzędzi w jednym miejscu znacznie ułatwi i zorganizuje nam pracę.

