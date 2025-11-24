NOWOCZESNE ŚRODKI SMARNE W STRATEGIACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozmowa z Edą Demir, Market Sustainability Manager, Finished Lubricants z ExxonMobil

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla wielu branż. Okazuje się, że nowoczesne środki smarne mają w tym procesie znacznie większą rolę, niż mogłoby się wydawać. Eda Demir, odpowiedzialna w ExxonMobil za zrównoważony rozwój w obszarze gotowych środków smarnych, wyjaśnia, w jaki sposób zaawansowane rozwiązania smarne mogą pomóc firmom osiągać więcej. Zużywając przy tym mniej energii, ograniczając emisję gazów cieplarnianych, produkując mniej odpadów i zmniejszając potrzeby serwisowe.

Eda Demir, ExxonMobil

Jak nowoczesne środki smarne wspierają zrównoważony rozwój różnych branż?

Nowoczesne środki smarne to jeden z filarów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach. Dzięki temu, że zmniejszają tarcie i zużycie elementów, pozwalają poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Przykładowo, nasze wysokiej jakości oleje hydrauliczne potrafią zwiększyć wydajność pomp nawet o 6%, a oleje ograniczają zużycie energii w przekładniach o 3,6%*. Choć te liczby mogą wydawać się niewielkie, w skali makro robią ogromne wrażenie.

Nowoczesne środki smarne i usługi serwisowe są dziś kluczowe dla poprawy mobilności i efektywności przy jednoczesnym ograniczaniu emisji. Olej Mobil 1 ESP X2 0W-20 może ograniczyć zużycie paliwa nawet o 4%**. W przypadku jednego auta to tak, jakby w ciągu roku zmniejszyć emisję CO₂ odpowiadającą ładowaniu baterii ponad 23 000 smartfonów***. Dzięki zaawansowanej technologii i chemii wspieramy zatem firmy w osiąganiu lepszej wydajności bez rezygnacji z celów środowiskowych.

Zarządzanie odpadami to nie jest proste zadanie. Jak radzi sobie z nim ExxonMobil w produkcji środków smarnych?

Ograniczanie ilości odpadów to jeden z głównych celów naszej globalnej działalności w zakresie produkcji środków smarnych. W ponad 95% przypadków udaje nam się skierować odpady z naszych blendowni i zakładów zajmujących się pakowaniem do ponownego wykorzystania, zamiast na wysypiska. W 2023 roku zostaliśmy pierwszą firmą z branży produktów naftowych, która otrzymała złoty certyfikat Zero Waste to Landfill, przyznany przez Underwriters Laboratories (UL).

Każdego roku ponad 50 000 ton odpadów znajduje nowe zastosowania. Przykładowo, wykorzystujemy ponownie drewniane palety, poddajemy recyklingowi stalowe beczki po dodatkach oraz kondensaty z kotłów i systemów HVAC. Nasze starania w tym zakresie potwierdza właśnie certyfikat Zero Waste to Landfill.

Dbamy też o to, by nasi klienci mogli ograniczać ilość odpadów. Pomaga w tym Mobil Boxx**** – innowacyjne opakowanie, do którego produkcji zużywa się do 85% mniej plastiku w porównaniu z tradycyjnym, 20-litrowym pojemnikiem. To trwały worek z tworzywa sztucznego umieszczony w kartonowym opakowaniu, nadającym się do recyklingu. W Europie butelki o pojemności 1, 4 i 5 litrów na środki smarne Mobil produkowane są z użyciem do 35% tworzyw z recyklingu konsumenckiego (PCR).

Jakie trendy i innowacje w branży środków smarnych pomogą firmom w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?

Na horyzoncie pojawia się sporo ciekawych trendów. Coraz większe znaczenie mają rozwiązania cyfrowe, jak sztuczna inteligencja czy predykcyjne utrzymanie ruchu, które pozwalają lepiej zarządzać zasobami i ograniczać straty.

Dobrym przykładem jest nasza współpraca ze specjalistami od sensorów. Dzięki niej klienci mogą uzyskać wyniki o jakości oleju porównywalne z badaniami laboratoryjnymi, dosłownie za pomocą jednego przycisku. Czujniki wykorzystujące spektroskopię w podczerwieni umożliwiają analizę oleju w czasie rzeczywistym, pozwalając szybko wychwycić potencjalne problemy. Efekt to mniej przestojów, dłuższe okresy między wymianami, mniej zużytego oleju i ograniczony kontakt człowieka z maszyną. Rosnące znaczenie energii odnawialnej to kolejny impuls do rozwoju. Zwiększa się zapotrzebowanie na środki smarne przeznaczone specjalnie dla turbin wiatrowych, instalacji z panelami słonecznymi i innych technologii czystej energii.

Jak pomagacie klientom pokazać realne korzyści z waszych rozwiązań, aby mogli je uwzględnić w swoich raportach ESG?

Regularnie współpracujemy z klientami, by dokumentować korzyści z naszych systemów zarządzania środkami smarnymi w praktyce. Wspólnie testujemy oleje i smary w ich zakładach i określamy zarówno oszczędności kosztowe, jak i potencjalne ograniczenie emisji CO₂.

Nasi specjaliści przeprowadzają analizy efektywności energetycznej, badając każdy etap procesów, by wskazać miejsca, gdzie można osiągnąć oszczędności. Razem z klientami przygotowujemy też raporty techniczne, które dokumentują oszczędność energii i paliwa oraz zmniejszenie ilości odpadów.