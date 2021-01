Antybakteryjne filtry kabinowe oferują nowy poziom ochrony

Firma Champion wprowadza na rynek wyjątkową technologię filtracji klasy premium, która neutralizuje ponad 99% zarazków i bakterii, pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni, eliminuje przykre zapachy oraz sprzyja zwiększonej wydajności i niezawodności układów klimatyzacji samochodów.Kultowa marka Champion® rozszerza swoją ofertę części samochodowych o nową innowacyjną gamę filtrów kabinowych.

Jeśli nauczyliśmy się czegokolwiek dzięki globalnej pandemii, to tego, że powietrze, którym oddychamy może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia – i to nie tylko w miejscach publicznych, ale także w zamkniętych przestrzeniach, gdzie zużyte powietrze jest stale w obiegu, a zachowanie dystansu społecznego może nie być możliwe.

Przykładem tego są nasze samochody. Każdy samochód osobowy może stać się pułapką dla bakterii, zarazków i alergenów, jeśli nie ma odpowiedniego dopływu świeżego, przefiltrowanego powietrza. Dobra wiadomość jest taka, że większość nowoczesnych samochodów jest wyposażona w co najmniej jeden filtr kabinowy, który usuwa kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia oraz zapobiega rozwojowi pleśni w układzie wentylacji.

Rozszerzona gama produktów marki Champion® obejmuje elementy układu hamulcowego i zapłonowego, oświetlenie oraz filtry.

Epidemia COVID-19 zwróciła uwagę użytkowników nie tylko na znaczenie filtrów kabinowych, ale także na dostępność nowej, najwyższej generacji filtrów zaprojektowanych w celu neutralizacji zarazków i bakterii.

Rozwój pandemii rodzi pytania o to, w jaki sposób możemy chronić się przed wdychaniem skażonego powietrza, zarówno w domu, w miejscu publicznym, jak i w samochodzie – powiedział Alexis Golin, Director Maintenance Products, EMEA, kultowej marki produktów motoryzacyjnych Champion®. – Przed COVID-19 wielu konsumentów nawet nie wiedziało, że ich pojazdy są wyposażone w filtry kabinowe. Obecnie wzrasta świadomość tego, jak odpowiedni typ filtra może pomóc lepiej chronić ich zdrowie.

Firma Champion wprowadziła na rynek unikalną technologię filtracji premium, która neutralizuje ponad 99% zarazków i bakterii, pomaga zapobiegać pleśni, eliminuje przykre zapachy i sprzyja zwiększonej wydajności oraz niezawodności systemu klimatyzacji pojazdu. Nowe filtry kabinowe Champion BacterStop® wykorzystują technologię antybakteryjną, aby zapewnić najbardziej efektywną filtrację, co potwierdzają testy laboratoryjne. Filtry te są obecnie szeroko dostępne

u wiodących dostawców części samochodowych i w warsztatach.

Prawidłowa wymiana filtra

Jak każdy filtr paliwa, powietrza lub oleju również filtr kabinowy w końcu ulegnie zatkaniu. Gdy to nastąpi, filtr może zacząć utrudniać przepływ powietrza i wentylację kabiny, potencjalnie prowadząc do rozwoju pleśni, nieprzyjemnych zapachów i zwiększenia obecności bakterii, alergenów i innych zanieczyszczeń. W zależności od tego ile jeździmy, filtr kabinowy może wymagać wymiany raz do roku lub – co bardziej prawdopodobne – co 20 000 do 24 000 kilometrów. Należy sprawdzać filtr przynajmniej raz na sześć miesięcy ze względu na możliwość zagrożenia dla zdrowia

Kilka szybkich wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego filtra:

Standardowe filtry kabinowe mogą nie neutralizować wszystkich bakterii i zarazków. W obecnej sytuacji utrzymanie układu oddechowego w optymalnej kondycji zdrowotnej ma kluczowe znaczenie, dlatego należy poważnie rozważyć wyposażenie swojego samochodu w filtry Champion BacterStop.

Filtry kabinowe są specyficzne dla każdego pojazdu, dlatego należy upewnić się, że mamy prawidłowy numer filtra dla danego modelu i roku produkcji swojego samochodu. Pomoże to zapewnić łatwą instalację i właściwe dopasowanie.

Większość filtrów kabinowych znajduje się za schowkiem, pod deską rozdzielczą lub w komorze silnika wzdłuż grodzi. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Podczas sprawdzania i / lub wymiany filtra kabinowego zalecane jest również oczyszczenie wnętrza obudowy filtra. W ramach dalszych środków ostrożności należy rozważyć oczyszczenie środkiem antybakteryjnym wszystkich dostępnych powierzchni kanałów wentylacyjnych za każdym razem, gdy czyścimy wnętrze pojazdu.

