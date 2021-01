TYREinflate – nowe produkty marki OSRAM do konserwacji opon

Opony są jedynym punktem kontaktu pojazdu z nawierzchnią. Dlatego utrzymanie w nich właściwego ciśnienia to podstawa bezpieczeństwa i odpowiedniej przyczepności na drodze. Firma OSRAM wprowadziła właśnie nową linię produktów przeznaczonych do konserwacji ogumienia – TYREinflate.

Ręka w górę ten, kto regularnie dba o swoje ogumienie. Choć na większości stacji benzynowych znajdują się kompresory, co znacznie ułatwia sprawdzenie stanu napompowania opon, korzystamy z nich rzadko. Z pewnością łatwiej byłoby o to zadbać, gdybyśmy mieli narzędzie do kontroli ciśnienia zawsze przy sobie. Z taką propozycją wychodzi do kierowców firma OSRAM, która właśnie wprowadziła produkty do konserwacji ogumienia, pozwalające na wyrównanie ciśnienia w każdych warunkach – rodzinę kompresorów TYREinflate.

To poręczne, lekkie i kompaktowe urządzenia, wygodne do przechowywania i transportu. Wszystkie kompresory zostały zaprojektowane w taki sposób, by były maksymalnie funkcjonalne, wygodne w użytkowaniu i trwałe. Trzymetrowy, zwijany przewód zasilający ułatwia podłączenie i przechowywanie, płaska obudowa zapewnia stabilność podczas pompowania, a duży przycisk sterowania zapewnia łatwą obsługę np. stopą. Praktyczny schowek z boku pozwala na utrzymanie porządku i umożliwia bezpieczne przechowywanie węża.



W zależności od potrzeb, klienci mają do wyboru trzy różne produkty. Najprostszy z nich – model TYREinflate 200 posiada manometr analogowy i pozwala na napompowanie opony w niecałe 5 minut (dla opony 13” do 2,4 bar).



Wersja TYREinflate 450 to urządzenie z cyfrowym wyświetlaczem, zwiększającym dokładność i ułatwiającym odczyt wyniku. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, dzięki wbudowanej funkcji auto-stop, kompresor sam przestaje pompować, a ustawioną wartość zapamiętuje do kolejnego użycia. Czas pompowania opony wynosi do 3,5 minuty. W warunkach gorszego oświetlenia pomocna okaże się możliwość użycia światła LED, a gwintowane złącze ułatwi dotarcie do niewygodnie umieszczonych zaworów opon.



TYREinflate 1000 to najszybszy z proponowanych kompresorów. Jest w stanie napompować oponę w ciągu 2 min. Duży cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem napompowania pozwala śledzić postęp pracy, a mosiężna, gwintowana końcówka gwarantuje niezawodną pracę i długą eksploatację. Jasne, kierunkowe światło LED zapewnia maksymalne oświetlenie tam, gdzie jest to potrzebne. Wygodne pokrętło szybkiego ustawiania wartości ciśnienia i automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu wymaganej wartości sprawiają, że pompowanie jest intuicyjne i bezproblemowe. Do zestawu dołączono pokrowiec, rękawiczki lateksowe i zapasowe nakrętki.



Dzięki trzyczęściowemu zestawowi adapterów, kompresorami OSRAM można napompować także opony motocyklowe, rowerowe, te od przyczep a nawet wózków (o ile są wyposażone w koła pneumatyczne). Zawsze gotowe do pracy przydadzą się także do napełnienia powietrzem sprzętu sportowego, pontonów, piłek, materacy czy wodnych zabawek.



Kompresory to nie wszystkie produkty OSRAM przeznaczone do ogumienia. Wraz z nimi producent proponuje kierowcom profesjonalny uszczelniacz w formie żelu – TYREseal 450. Ten wygodny w użyciu (bez konieczności używania narzędzi i podnośników) produkt pozwala na szybką naprawę opony i dalszą jazdę nawet do 200 km. Żel pozwala uszczelniać przebicia o średnicy do 6 mm i jest bezpieczny dla czujników TPMS. TYREseal został przygotowany zgodnie ze standardem OE i jest kompatybilny ze wszystkimi kompresorami TYREinflate. Można go kupić jako pojedynczy produkt lub w zestawie z analogowym kompresorem (TYREseal KIT).