CASTROL WPROWADZA NAJWYŻSZEJ KLASY OLEJE SILNIKOWE VECTON O NISKIEJ LEPKOŚCI DO ZASTOSOWAŃ W CIĘŻKICH WARUNKACH EKSPLOATACJI

14 sierpnia 2025

Marka Castrol wprowadziła nową gamę najwyższej klasy olejów silnikowych VECTON Long Drain, które spełniają najnowsze specyfikacje techniczne silników wysokoprężnych do pojazdów użytkowych określone przez producentów OEM, w tym Daimler Truck, Mack Trucks, MAN Trucks, Renault Trucks, Scania i Volvo.

Olej Castrol VECTON Long Drain 5W-30 FA-4/F01 został zatwierdzony jako spełniający specyfikację Volvo VDS-5, Renault Trucks RLD-5 oraz MAC EOS-5, podczas gdy Castrol VECTON Long Drain 0W-20 spełnia wymagania Daimler Truck DTFR 15C140. Castrol VECTON Long Drain 5W-20 SLD5 uzyskał aprobaty dla specyfikacji MAN M3977 i Scania LDF-5.

Nowa gama produktów, zaprojektowana w celu osiągnięcia równowagi między wydajnością paliwa a ochroną silnika, zapobiega rozkładowi oleju poprzez neutralizację szkodliwych kwasów, kontrolowanie utleniania, redukcję osadów oraz ochronę przed utratą lepkości w wyniku degradacji termicznej i ścinania mechanicznego. Dzięki dodatkowej rezerwie osiągów wynoszącej do 45%*, oleje te zapewniają dłuższą żywotność, aby gwarantować maksymalne okresy między wymianami oleju**.

Nowa gama zaawansowanych, w pełni syntetycznych środków smarnych Castrol VECTON została opracowana z myślą o pracy w wyższych temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem, zapewniając niezmiennie wysokie osiągi, oszczędność paliwa oraz dłuższą trwałość oleju – nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych*. Produkty te są kompatybilne z większością silników wyposażonych w EGR i układy selektywnej redukcji katalitycznej NOx, a ponadto są szczególnie zalecane do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych oraz pojazdów wymagających oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.

Skuteczna ochrona silnika

Nowoczesne ciężarówki generują nawet o 30% wyższy moment obrotowy dzięki zaawansowanym technologiom – ale to oznacza również większe obciążenie silnika, wyższe temperatury i ciśnienie. Może to niekorzystnie wpływać na olej, zwiększyć ryzyko degradacji oleju i skrócenia jego trwałości użytkowej.

Innym kluczowym czynnikiem w skutecznej eksploatacji wysokowydajnych i oszczędnych silników wysokoprężnych o dużej mocy jest olej silnikowy o niskiej lepkości HTHS (lepkość w wysokiej temperaturze i przy dużym ścinaniu). Silniki o dużej mocy generują wysokie temperatury podczas pracy, a ich ruchome części są narażone na duże ścinanie z powodu obrotu i interakcji komponentów. Niska lepkość HTHS zmniejsza tarcie i minimalizuje zużycie paliwa, a ponadto ogranicza redukcję ochronnej warstwy środka smarnego. Zaawansowana, w pełni syntetyczna linia olejów o niskiej lepkości HTHS Castrol VECTON Long Drain została opracowana specjalnie pod kątem najnowszej generacji silników do samochodów ciężarowych i stanowi zwieńczenie dziesięcioleci doświadczenia w opracowywaniu olejów i gromadzenia wiedzy fachowej z tego sektora.  

Nowe produkty Castrol VECTON mają ponadto niską emisję popiołów siarczanowych, fosforu i siarki, co pomaga chronić katalizatory i filtry układu wydechowego, które są obecnie stosowane w najnowszych pojazdach użytkowych. Dzięki temu pojazdy spełniają wymogi prawne (normy emisji spalin) i mogą wydajnie pracować.

W pełni angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych produktów, które pomagają firmom optymalizować działalność operacyjną, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko. Nowa gama środków smarnych VECTON stanowi wyraz tego zobowiązania, zapewniając większą wydajność paliwową i długotrwałą ochronę silnika oraz umożliwiając operatorom flot spełnienie rosnących standardów branżowych.

– powiedział Henning Von Rheden, menedżer działu rozwoju PU w regionie EMEA w Castrol.

Nowa oleje z gamy Castrol VECTON Long Drain są już dostępne w różnych rozmiarach opakowań, w tym w wariantach 5 l, 20 l, 60 l i 208 l. Więcej informacji o produktach Castrol VECTON i ich zaletach można znaleźć na stronie:  https://www.castrol.com/pl_pl/poland/home/products/our-brands/commercial/castrol-vecton.html

* W porównaniu z konwencjonalnym olejem 15W-40s w laboratoryjnych testach silnika.
** Dodatkowa rezerwa wydajności (Extra Performance Reserve — EPR) jest to wartość określona na podstawie średniej, o którą dany olej przewyższa wymogi branżowe API i ACEA oraz w oparciu o badania przeprowadzone na 81% serii Castrol VECTON w odniesieniu do wielkości sprzedaży przez 12 miesięcy do marca 2017 r.

