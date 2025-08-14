CASTROL WPROWADZA NAJWYŻSZEJ KLASY OLEJE SILNIKOWE VECTON O NISKIEJ LEPKOŚCI DO ZASTOSOWAŃ W CIĘŻKICH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Marka Castrol wprowadziła nową gamę najwyższej klasy olejów silnikowych VECTON Long Drain, które spełniają najnowsze specyfikacje techniczne silników wysokoprężnych do pojazdów użytkowych określone przez producentów OEM, w tym Daimler Truck, Mack Trucks, MAN Trucks, Renault Trucks, Scania i Volvo.

Olej Castrol VECTON Long Drain 5W-30 FA-4/F01 został zatwierdzony jako spełniający specyfikację Volvo VDS-5, Renault Trucks RLD-5 oraz MAC EOS-5, podczas gdy Castrol VECTON Long Drain 0W-20 spełnia wymagania Daimler Truck DTFR 15C140. Castrol VECTON Long Drain 5W-20 SLD5 uzyskał aprobaty dla specyfikacji MAN M3977 i Scania LDF-5.

Nowa gama produktów, zaprojektowana w celu osiągnięcia równowagi między wydajnością paliwa a ochroną silnika, zapobiega rozkładowi oleju poprzez neutralizację szkodliwych kwasów, kontrolowanie utleniania, redukcję osadów oraz ochronę przed utratą lepkości w wyniku degradacji termicznej i ścinania mechanicznego. Dzięki dodatkowej rezerwie osiągów wynoszącej do 45%*, oleje te zapewniają dłuższą żywotność, aby gwarantować maksymalne okresy między wymianami oleju**.



Nowa gama zaawansowanych, w pełni syntetycznych środków smarnych Castrol VECTON została opracowana z myślą o pracy w wyższych temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem, zapewniając niezmiennie wysokie osiągi, oszczędność paliwa oraz dłuższą trwałość oleju – nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych*. Produkty te są kompatybilne z większością silników wyposażonych w EGR i układy selektywnej redukcji katalitycznej NOx, a ponadto są szczególnie zalecane do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych oraz pojazdów wymagających oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.

Skuteczna ochrona silnika

Nowoczesne ciężarówki generują nawet o 30% wyższy moment obrotowy dzięki zaawansowanym technologiom – ale to oznacza również większe obciążenie silnika, wyższe temperatury i ciśnienie. Może to niekorzystnie wpływać na olej, zwiększyć ryzyko degradacji oleju i skrócenia jego trwałości użytkowej.

Innym kluczowym czynnikiem w skutecznej eksploatacji wysokowydajnych i oszczędnych silników wysokoprężnych o dużej mocy jest olej silnikowy o niskiej lepkości HTHS (lepkość w wysokiej temperaturze i przy dużym ścinaniu). Silniki o dużej mocy generują wysokie temperatury podczas pracy, a ich ruchome części są narażone na duże ścinanie z powodu obrotu i interakcji komponentów. Niska lepkość HTHS zmniejsza tarcie i minimalizuje zużycie paliwa, a ponadto ogranicza redukcję ochronnej warstwy środka smarnego. Zaawansowana, w pełni syntetyczna linia olejów o niskiej lepkości HTHS Castrol VECTON Long Drain została opracowana specjalnie pod kątem najnowszej generacji silników do samochodów ciężarowych i stanowi zwieńczenie dziesięcioleci doświadczenia w opracowywaniu olejów i gromadzenia wiedzy fachowej z tego sektora.

Nowe produkty Castrol VECTON mają ponadto niską emisję popiołów siarczanowych, fosforu i siarki, co pomaga chronić katalizatory i filtry układu wydechowego, które są obecnie stosowane w najnowszych pojazdach użytkowych. Dzięki temu pojazdy spełniają wymogi prawne (normy emisji spalin) i mogą wydajnie pracować.

W pełni angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych produktów, które pomagają firmom optymalizować działalność operacyjną, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko. Nowa gama środków smarnych VECTON stanowi wyraz tego zobowiązania, zapewniając większą wydajność paliwową i długotrwałą ochronę silnika oraz umożliwiając operatorom flot spełnienie rosnących standardów branżowych. – powiedział Henning Von Rheden, menedżer działu rozwoju PU w regionie EMEA w Castrol.

Nowa oleje z gamy Castrol VECTON Long Drain są już dostępne w różnych rozmiarach opakowań, w tym w wariantach 5 l, 20 l, 60 l i 208 l. Więcej informacji o produktach Castrol VECTON i ich zaletach można znaleźć na stronie: https://www.castrol.com/pl_pl/poland/home/products/our-brands/commercial/castrol-vecton.html

* W porównaniu z konwencjonalnym olejem 15W-40s w laboratoryjnych testach silnika.

** Dodatkowa rezerwa wydajności (Extra Performance Reserve — EPR) jest to wartość określona na podstawie średniej, o którą dany olej przewyższa wymogi branżowe API i ACEA oraz w oparciu o badania przeprowadzone na 81% serii Castrol VECTON w odniesieniu do wielkości sprzedaży przez 12 miesięcy do marca 2017 r.