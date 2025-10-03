CZY POLACY WYMIENIAJĄ SEZONOWO OPONY?

Oponeo.pl opublikowało wyniki najnowszego badania opinii kierowców, które rzuca światło na aktualne nawyki związane z wymianą opon w Polsce. Dla właścicieli warsztatów, wulkanizatorów i mechaników to cenna wiedza, która może pomóc w lepszym planowaniu sezonu, komunikacji z klientem i dostosowaniu oferty usług.

Sezonowa wymiana opon – nadal popularna, ale z wyraźną zmianą trendu

Aż 97,9% kierowców deklaruje, że jeździ na oponach dostosowanych do warunków pogodowych – sezonowych lub całorocznych. Jednak liczba osób, które faktycznie wymieniają opony dwa razy w roku, spadła z 83,5% w 2021 roku do 77,6% obecnie 1.

Coraz więcej osób decyduje się na opony całoroczne – obecnie to już 20,3% respondentów. To wzrost o niemal 8 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem 1.

Trzeba podkreślić, że sukcesywny wzrost sprzedaży ogumienia całorocznego odbywa się przede wszystkim kosztem opon letnich. Zatem w przypadku trudniejszych warunków na drodze jesteśmy mniej skłonni do kompromisów. Pamiętajmy, że modele całoroczne odpowiadają potrzebom konkretnej grupy kierowców, którzy nie pokonują dalekich odległości i poruszają się głównie po mieście . – wyjaśnia Ireneusz Stępień, kierownik Działu Obsługi Klienta w Oponeo.pl.

Dlaczego część kierowców rezygnuje z sezonowej wymiany?

Z badania wynika, że głównym powodem rezygnacji z sezonowej wymiany jest styl jazdy – 47,3% kierowców porusza się głównie po mieście i nie widzi potrzeby zmiany opon. Kolejne 21% wskazuje na względy finansowe, a 13,4% nie dostrzega wpływu wymiany na bezpieczeństwo 1.

Kiedy Polacy zmieniają opony?

Rośnie świadomość dotycząca właściwego momentu wymiany. Już 32,2% kierowców kieruje się zasadą 7°C jako granicą dla zmiany na opony zimowe – to wzrost o 7,4 punktu procentowego względem 2021 roku 1. Niestety, nadal 38,9% kierowców wymienia opony „z kalendarza”, co może prowadzić do nieoptymalnych decyzji.

Opony całoroczne – rosnąca popularność, ale nie bez kontrowersji

Choć opony wielosezonowe zyskują na znaczeniu, tylko 18,9% kierowców uważa, że zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa jak zimowe. 29% dopuszcza ich stosowanie w warunkach miejskich, a 25,9% jest im zdecydowanie przeciwnych 1.

Opony letnie i zimowe produkowane są z mieszanek gumowych o różnych właściwościach, dlatego najlepiej sprawdzają się w określonych zakresach temperatur. Wymiana ogumienia w odpowiednim terminie przekłada się nie tylko na jego żywotność, ale przede wszystkim na lepszą przyczepność oraz krótszą drogę hamowania. – mówi Ireneusz Stępień z Oponeo.pl.

Jak często Polacy wymieniają opony na nowe?

Większość kierowców wymienia opony co 4–5 lat. Aż 80,8% kupuje nowe ogumienie, a tylko 7,4% decyduje się na używane. Główne motywacje to niski poziom bieżnika (62,2%), zły stan gumy (51,3%) i wiek opony (45,1%) 1.

Rola warsztatów i ekspertów – nadal kluczowa

Rekomendacja mechanika lub wulkanizatora ma realny wpływ na decyzje zakupowe – aż 38,5% kierowców uwzględnia opinię specjalisty. Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni kierują się radą fachowca (43,2% vs. 34,4%) 1.

Co to oznacza dla branży?

Wzrost popularności opon całorocznych może zmniejszyć liczbę wizyt w sezonie, ale zwiększyć potrzebę doradztwa i edukacji klientów.

Nadal istnieje duża grupa kierowców, która wymienia opony regularnie – warto zadbać o ich komfort i przypomnienia.

Ekspercka wiedza i zaufanie do mechaników to silny atut – warto go wzmacniać poprzez szkolenia i komunikację.

[1] Badanie przeprowadzone we wrześniu 2025 przez agencję badawczą SW Research na grupie 1000 osób posiadających samochód metodą CAWI. Badanie przeprowadzone we wrześniu 2021 objęło grupę 1022 Polaków posiadających samochód. Badania wykonano na zlecenie spółki Oponeo.pl S.A.