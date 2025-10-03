CZY POLACY WYMIENIAJĄ SEZONOWO OPONY?

Oponeo.pl opublikowało wyniki najnowszego badania opinii kierowców, które rzuca światło na aktualne nawyki związane z wymianą opon w Polsce. Dla właścicieli warsztatów, wulkanizatorów i mechaników to cenna wiedza, która może pomóc w lepszym planowaniu sezonu, komunikacji z klientem i dostosowaniu oferty usług.
Sezonowa wymiana opon – nadal popularna, ale z wyraźną zmianą trendu
Aż 97,9% kierowców deklaruje, że jeździ na oponach dostosowanych do warunków pogodowych – sezonowych lub całorocznych. Jednak liczba osób, które faktycznie wymieniają opony dwa razy w roku, spadła z 83,5% w 2021 roku do 77,6% obecnie 1.
Coraz więcej osób decyduje się na opony całoroczne – obecnie to już 20,3% respondentów. To wzrost o niemal 8 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem 1.
Trzeba podkreślić, że sukcesywny wzrost sprzedaży ogumienia całorocznego odbywa się przede wszystkim kosztem opon letnich. Zatem w przypadku trudniejszych warunków na drodze jesteśmy mniej skłonni do kompromisów. Pamiętajmy, że modele całoroczne odpowiadają potrzebom konkretnej grupy kierowców, którzy nie pokonują dalekich odległości i poruszają się głównie po mieście .– wyjaśnia Ireneusz Stępień, kierownik Działu Obsługi Klienta w Oponeo.pl.
Dlaczego część kierowców rezygnuje z sezonowej wymiany?
Z badania wynika, że głównym powodem rezygnacji z sezonowej wymiany jest styl jazdy – 47,3% kierowców porusza się głównie po mieście i nie widzi potrzeby zmiany opon. Kolejne 21% wskazuje na względy finansowe, a 13,4% nie dostrzega wpływu wymiany na bezpieczeństwo 1.
Kiedy Polacy zmieniają opony?
Rośnie świadomość dotycząca właściwego momentu wymiany. Już 32,2% kierowców kieruje się zasadą 7°C jako granicą dla zmiany na opony zimowe – to wzrost o 7,4 punktu procentowego względem 2021 roku 1. Niestety, nadal 38,9% kierowców wymienia opony „z kalendarza”, co może prowadzić do nieoptymalnych decyzji.
Opony całoroczne – rosnąca popularność, ale nie bez kontrowersji
Choć opony wielosezonowe zyskują na znaczeniu, tylko 18,9% kierowców uważa, że zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa jak zimowe. 29% dopuszcza ich stosowanie w warunkach miejskich, a 25,9% jest im zdecydowanie przeciwnych 1.
Opony letnie i zimowe produkowane są z mieszanek gumowych o różnych właściwościach, dlatego najlepiej sprawdzają się w określonych zakresach temperatur. Wymiana ogumienia w odpowiednim terminie przekłada się nie tylko na jego żywotność, ale przede wszystkim na lepszą przyczepność oraz krótszą drogę hamowania.– mówi Ireneusz Stępień z Oponeo.pl.
Jak często Polacy wymieniają opony na nowe?
Większość kierowców wymienia opony co 4–5 lat. Aż 80,8% kupuje nowe ogumienie, a tylko 7,4% decyduje się na używane. Główne motywacje to niski poziom bieżnika (62,2%), zły stan gumy (51,3%) i wiek opony (45,1%) 1.
Rola warsztatów i ekspertów – nadal kluczowa
Rekomendacja mechanika lub wulkanizatora ma realny wpływ na decyzje zakupowe – aż 38,5% kierowców uwzględnia opinię specjalisty. Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni kierują się radą fachowca (43,2% vs. 34,4%) 1.
Co to oznacza dla branży?
- Wzrost popularności opon całorocznych może zmniejszyć liczbę wizyt w sezonie, ale zwiększyć potrzebę doradztwa i edukacji klientów.
- Nadal istnieje duża grupa kierowców, która wymienia opony regularnie – warto zadbać o ich komfort i przypomnienia.
- Ekspercka wiedza i zaufanie do mechaników to silny atut – warto go wzmacniać poprzez szkolenia i komunikację.