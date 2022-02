Dunlop gotowy do wsparcia najlepszych zespołów MXGP w sezonie 2022

Dunlop po raz kolejny będzie walczyć o zwycięstwa w rozpoczynającym się w ten weekend sezonie Mistrzostw Świata FIM w Motocrossie (MXGP). Wspierając zarówno najlepsze, jak i niezależne zespoły, Dunlop ma nadzieję na kolejny sezon dzielenia się wiedzą i zwycięskimi oponami motocrossowymi Geomax na światowej scenie.

Wyścig w Matterley Basin w południowej Anglii, zaplanowany na weekend 26-27 lutego, rozgrywany w ramach MXGP Wielkiej Brytanii, rozpocznie sezon MXGP 2022. Następnie w ramach mistrzostw odbędzie się tuzin rund na torach w całej Europie i powrót do globalnego harmonogramu z wyścigami w Argentynie i Indonezji, które odbędą się po raz pierwszy od 2019 roku, dzięki zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu.

Konkurencyjny skład

Na nadchodzącą kampanię wiele zespołów i zawodników wybrało opony Dunlop. To jedne z niewielu Mistrzostw Świata z otwartą rywalizacja producentów opon, dlatego wybór odpowiedniej marki jest ważną decyzją dla każdego zespołu.

Dunlop kontynuuje współpracę z zespołem Kawasaki Racing Team, obecnie pod nowym kierownictwem kultowej ekipy IceOne. Mistrz z 2015 roku Romain Febvre pozostaje w zespole, ale zabraknie go w pierwszych rundach z powodu kontuzji, więc jedynym zawodnikiem Kawasaki w Matterley Basin będzie nowo powołany Ben Watson. Febvre ma już na swoim koncie sukcesy z 2021 roku, co więcej aż do ostatniej rundy był nawet pretendentem do mistrzostwa, więc jego powrót jest wyczekiwany zarówno przez fanów, jak i zespół.

W sezonie 2022 zespół Standing Construct przesiadł się na maszyny Husqvarny, ale w dalszym ciągu będzie koszystał z opon Dunlop. Niezmieniony skład Pauls Jonass i Brian Bogers powalczy o zwycięstwa na biało-niebieskich motocyklach.

Oprócz tych dwóch zespołów fabrycznych, Dunlop dostarczy opony zawodnikowi F&H Kawasaki Jedowi Beatonowi oraz niezależnemu zawodnikowi KTM Jordiemu Tixierowi, startującym w najwyższej klasie. W MX2, drugim poziomie mistrzostw świata w motocrossie, na oponach Dunlop pojedzie wielu zawodników: Mikkel Haarup i Taylor Hammal (Dixon Kawasaki), Kevin Horgmo (F&H Kawasaki), Kay Karssemakers i Isak Gifting (Hitachi KTM) oraz Jan Pancar (KTM).

Eddy Seel, Event Leader MXGP w Dunlop, powiedział: „Bardzo dobrze znamy zarówno zespoły Kawasaki, jak i Husqvarna, dzięki czemu możemy je wspierać w ich nowej odsłonie w sezonie 2022. Oba zespoły fabryczne mają potencjał do wygrywania wyścigów, dlatego głęboko wierzymy, że zobaczymy czapki Dunlopa na podium, choć szkoda, że Febvre jest wyłączony z gry z powodu kontuzji. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Jesteśmy również dumni z kontynuacji współpracy z wieloma niezależnymi zespołami, w których występują utalentowani zawodnicy zarówno w MXGP, jak i MX2. Po dwóch sezonach zwartego i skondensowanego kalendarza europejskiego, powrót do prawdziwie globalnych mistrzostw w 2022 roku będzie wyjątkowo ekscytujący.”

Dziesiąty tytuł mistrza świata?

Sezon Mistrzostw Świata Kobiet w Motocrossie FIM bedzie miał swoją inaugurację 5 marca, wtedy to Dunlop rozpocznie kampanię mającą na celu zdobycie dziesiątego tytułu mistrza świata. Gwiazda wyścigów Courtney Duncan (mistrzyni w latach 2019, 2020 i 2021 z Dunlopem) ponownie stanie do walki o tytuł, wraz ze zwyciężczynią wyścigu z 2021 roku Shaną van der Vlist i francuską mistrzynią Amandine Verstappen. W sezonie WMX odbędzie się sześć wyścigów we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Turcji.

Wszechstronne opony

Gama opon motocrossowych Geomax firmy Dunlop obejmuje modele Geomax MX33 przeznaczony na miękki i średni teren oraz MX53 na trudniejsze warunki. Te dwie opony będą stanowiły większość oferty Dunlop w nadchodzącym sezonie, jak wyjaśnia Seel: „Dunlop Geomax MX33 ma niezwykle szeroki zakres zastosowań, więc w ubiegłym roku była dla nas oponą podstawową podczas niemal każdego wyścigu MXGP. Nadal będziemy jej używać na większości torów, ale opracowujemy również oponę do jazdy po piasku, która zaoferuje jednocześnie doskonałe osiągi na błocie i bardziej miękkim podłożu. W ramach prac nad kolejną gamą opon motocrossowych dla amatorów, najlepsze zespoły mają dostęp do opon rozwojowych. Wspieramy w ten sposób rozwój opon konsumenckich w oparciu o sporty motorowe, zapewniając jednocześnie naszym najlepszym zespołom korzystanie z najnowszych i najbardziej innowacyjnych technologii Dunlop. Jesteśmy dumni, że zawodnicy motocrossowi wszystkich poziomów, w tym klas amatorskich, krajowych i juniorskich, mogą uzyskać dostęp do tej samej technologii, co mistrzowie świata, u swojego lokalnego dealera Dunlop.”