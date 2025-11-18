GOODYEAR NUMEREM JEDEN W EUROPIE POD WZGLĘDEM OSIĄGÓW OPON ZIMOWYCH

Goodyear został najlepiej ocenianą marką opon zimowych w najbardziej renomowanych niezależnych testach opon przeprowadzonych w tym sezonie w Europie [1]. Modele producenta zdobyły łącznie aż 15 miejsc na podium w 19 rankingach – w tym pięć pierwszych miejsc, siedem drugich i trzy trzecie – wyraźnie wyprzedzając czołowych konkurentów w segmentach opon zimowych, opon z kolcami oraz opon o wysokim współczynniku tarcia.

Te znakomite wyniki obejmują szerokie spektrum warunków i typów opon – od alpejskich dróg po oblodzone skandynawskie trasy – i potwierdzają wiodącą pozycję Goodyeara jako lidera zimowej mobilności. Rezultaty odzwierciedlają zalety trzech flagowych produktów zimowych Goodyeara: UltraGrip Performance 3, UltraGrip Ice 3 i UltraGrip Arctic 2.



Niezależne potwierdzenie jakości

Pozycja Goodyeara jako #1 wynika ze znakomitych wyników w testach przeprowadzonych przez takie organizacje jak ADAC, Auto Zeitung, Auto Motor und Sport, Auto Bild allrad, Auto Express, Teknikens Värld, Vi Bilägare i innych. Wyniki te nie tylko potwierdzają technologiczne zaawansowanie Goodyeara, ale także wzmacniają jego reputację jako producenta opon zapewniających kontrolę i osiągi w najtrudniejszych warunkach zimowych.

Dodatkowo, Auto Bild przyznał Goodyearowi tytuł Producenta Opon Zimowych Roku 2025, wskazując na znakomite osiągi modelu UltraGrip Performance 3 w najnowszych rankingach.

Wyniki osiągnięte w tym sezonie odzwierciedlają nasze nieustanne zaangażowanie w innowacje i wydajność. Pierwsze miejsca w niezależnych testach opon zimowych oraz tytuł Producenta Roku przyznany przez magazyn Auto Bild potwierdzają siłę naszego asortymentu. Osiągnięcia te to nie tylko wyróżnienia – to dowody na strategiczną ambicję Goodyeara, by być liderem w dziedzinie opon i usług. Koncentrujemy się na dostarczaniu najlepszych w swojej klasie rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby kierowców i wyznaczają nowe standardy w branży motoryzacyjnej. – powiedział Ben Glesener, starszy dyrektor Goodyear ds. technologii w dziale rozwoju produktów w regionie EMEA.

Wiodące technologie

Sukcesy opon zimowych Goodyeara wynikają z zastosowania najnowocześniejszych technologii dostosowanych do konkretnych warunków jazdy:

UltraGrip Performance 3 – opona zaprojektowana z myślą o zimach w Środkowej Europie, wykorzystuje:

Technologię Snow Protect: zwiększona gęstość lameli i „pazury śnieżne” zapewniające optymalną przyczepność w głębokim śniegu

Technologię Wet Braking+: zaokrąglona powierzchnia styku dla lepszego rozpraszania wody

i zmniejszenia ryzyka aquaplaningu

Lamele 3D: zwiększona sztywność dla lepszych osiągów na suchej nawierzchni.

UltraGrip Ice 3 – opona bez kolców, zaprojektowana z myślą o warunkach panujących w krajach skandynawskich, bazuje na technologiach:

Ice Grip: miękka mieszanka zapewniająca lepszy kontakt z lodem i elastyczność w niskich temperaturach

Ice Handling+: ulepszona konstrukcja profilu zapewniająca lepszą obsługę cięższych pojazdów

Snow Braking: wysoka gęstość lameli i krawędzie bloków bieżnika zapewniają doskonałą przyczepność przy przyspieszeniu i hamowaniu.

UltraGrip Arctic 2 -opona z kolcami stworzona z myślą o ekstremalnych warunkach podczas skandynawskich zim. W jej konstrukcji wykorzystano:

Kolce Arctic Eagle Claw: zapewniają mocną przyczepność na lodzie

Technologię Snow Grip: oferuje wysoką przyczepność w warunkach śnieżnych

Noise Control: zoptymalizowany rozkład kolców i amortyzacja dla zmniejszenia hałasu wewnątrz pojazdu.

[1] Na podstawie 19 niezależnych europejskich testów opon opublikowanych między wrześniem a listopadem 2025 r. dla wielu rozmiarów i wzorów opon. Informacje o testach dostępne są na stronie.