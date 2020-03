Jak zarządzać warsztatem w kryzysie pandemii? Bezpłatny webinar dla warsztów.

W trakcie trwania pandemii właściciele warsztatów muszą stawiać czoła nowym przeciwnościom. Z jednej strony chcą utrzymać swój biznes i wciąż naprawiać auta klientów, z drugiej zaś muszą liczyć się z mniejszą liczbą zamówień oraz troską o swoich pracowników.Inter Cars wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, przygotował wraz z niezależnym konsultantem webinar o temacie „Zarządzanie warsztatem w czasie kryzysu”.W trakcie spotkania szczegółowo omówione zostaną następujące zagadnienia:

Aby zapisać się na webinar, wystarczy wejść w ten link i wypełnić odpowiedni formularz.

Pierwsza część zaplanowana została na wtorek 31 marca. O szczegółach wszyscy zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail.

Pandemia koronawirusa dotyczy niemalże wszystkich krajów na całym świecie i będzie miała globalne znaczenie dla całej gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, że już wkrótce wszyscy zaczniemy odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego, dlatego chcemy reagować i wychodzimy do Państwa z inicjatywą programu wsparcia pod nazwą ”Pomoc dla warsztatu” #pomocdlawarsztatu Pierwszy webinar jest częścią tej inicjatywy. To bardzo praktyczny sposób aby nie wychodząc z domu czy warsztatu można było dokształcić się w określonej tematyce.. Dziś temat kryzysu dotyczy wszystkich przedsiębiorców, dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarze i śledzenia kolejnych informacji na temat programu #pomocdlawarsztatu. Już wkrótce więcej informacji pojawi się na stronie www.intercars.com.pl