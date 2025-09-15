SCHAEFFLER REPXPERT: JESIENNA AKCJA PROMOCYJNA Z MARKĄ INA

Startuje 6 edycja akcji promocyjnej RALLYEXPERTS w programie lojalnościowym Schaeffler REPXPERT

Części marki INA premiowane są podwójnymi punktami. Na zwycięzców wyścigu RALLYEXPERTS czekają elektryczne rowery i inne tygodniowe trofea dostępne na: www.repxpert.pl/pl/rallyexperts-2025

Skanuj punkty z produktów Schaeffler i wygrywaj atrakcyjne nagrody!

Portal REPXPERT firmy Schaeffler skierowany do warsztatów samochodowych wystartował z 6-tą już edycją corocznej akcji promocyjnej RALLYEXPERTS. Co tydzień przez 6 tygodni, 60 uczestników, którzy w danym tygodniu zarejestrują największą liczbę punktów otrzyma wyjątkowe nagrody, takie jak: smart watch‘e, masażery, projektory, myjki ciśnienowe, oczyszczacze powietrza czy frytkownice. Dodatkowo, na zwycięzców Akcji, którzy przez 6 tygodni zgromadzą najwięcej punktów czekają nagrody główne w postaci 15 rowerów elektrycznych!

Akcja „RALLYEXPERTS” trwa 6 tygodni, od 15 września do 26 października 2025 roku. Skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników portalu REPXPERT (www.repxpert.pl).

Aby wziąć udział w promocji należy się do niej zapisać i rejestrować punkty bonusowe pochodzące z QR kodów na opakowaniach produktów Schaeffler. Po zainstalownaiu aplikacji REPXPERT (dostępnej w App Store oraz Google Play) można sprawnie skanować kody i dodawać punkty do konta użytkownika.

Uwaga: w promocji liczą się tylko punkty zgromadzone w okresie jej trwania. Rejestrując kody z produktów marki INA punkty naliczane są podwójnie w okresie promocyjnym.

Organizatorem promocji jest Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions, organizacja biznesowa grupy Schaeffler, producenta wiodących marek części zamiennych oraz rozwiązań naprawczych LuK, INA, FAG oraz Schaeffler Vitesco.

Akcje promocyjne realizowane na portalu REPXPERT są z reguły elemantami szerszych aktywności komunikacyjnych realizowanych przez Schaeffler w danym okresie i mają za zadanie wspierać wybrane marki czy produkty firmy. Nie inaczej jest w przypadku promocji RALLYEXPERTS, która koncentruje się na marce INA. Równolegle do akcji promocyjnej w mediach branżowych pojawią się materiały reklamowe i edukacyjne dotyczące tej linii produktowej. – mówi Agnieszka Szwaj, Marketing Team Lead na region Europy Środkowowschodniej w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Poland.

Akcja RALLYEXPERTS jest akcją specjalną, która wpisała się już niemalże na stałe w kalendarz użytkowników REPXPERT – organizujemy ją już szósty rok z rzędu. Co roku przechodzi ona różne modyfikacje związane z rodzajem nagród czy podziałem na grupy uczestniów, ale nasz główny cel się nie zmienia – chcemy promować Schaeffler ONE Code na opakowaniach naszych produktów, który daje dostęp do szeregu wartościowych informacji, oraz nagradzać naszych aktywnych użytkowników. – mówi Konrad Habit, odpowiadający za rozwój programu lojalnościowego Schaeffler REPXPERT w Europie.

Portal REPXPERT (www.repxpert.pl) oferuje kompleksowe wsparcie dla mechaników takie jak: instrukcje montażu, szkolenia, katalog online umożliwiający poprawny dobór części oraz informacje o narzędziach specjalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące RALLYEXPERTS dostępne są w regulaminie na stronie www.repxpert.pl/pl/rallyexperts-2025 oraz na profilu Facebook Schaeffler REPXPERT Polska.