TEXACO LUBRICANTS ROZWIJA SIEĆ W POLSCE WE WSPÓŁPRACY Z FIRSTSTOP FIRMY BRIDGESTONE

Texaco Lubricants, wykorzystując globalne zaplecze technologiczne Chevron, konsekwentnie umacnia swoją obecność na polskim rynku, rozwijając strategiczną współpracę z siecią serwisową FirstStop, należącą do Bridgestone.

Strategiczne partnerstwo wzmacnia obecność Texaco na polskim rynku motoryzacyjnym, a marka jest obecnie reprezentowana w ponad 25 lokalizacjach FirstStop w całym kraju. Kierując się ambitną strategią rozwoju, Texaco planuje umocnić swoją pozycję poprzez otwarcie kolejnych placówek w przyszłości. Współpraca jest wspierana przez oficjalnego dystrybutora Texaco w Polsce, firmę Synergy Oil Polska.

Współpraca Texaco z FirstStop ma na celu zapewnienie szerszego dostępu do najwyższej jakości i zaawansowanych technologicznie produktów zarówno kierowcom, jak i warsztatom w całej Polsce. Partnerstwo to potwierdza konsekwentne zaangażowanie marki w umacnianie swojej pozycji na wszystkich kluczowych płaszczyznach – od punktów serwisowych FirstStop, przez platformy cyfrowe, po szeroką sieć B2B.

W ramach programu zakupowego FirstStop klienci sieci zyskali dostęp do olejów silnikowych Texaco Havoline®, opracowanych z myślą o maksymalnej ochronie jednostek napędowych i utrzymaniu ich wysokiej wydajności nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Ponadto współpraca koncentruje się na innowacyjnym systemie PitPack® firmy Texaco – kompaktowym i efektywnym rozwiązaniu w zakresie pakowania, którego celem jest ograniczenie ilości odpadów i usprawnienie przechowywania. Texaco Havoline poprzez system PitPack wskazuje drogę, która ułatwia codzienną pracę warsztatów. W ramach tej inicjatywy wprowadzone zostaną również produkty Texaco Techron® do czyszczenia układu paliwowego, które pomogą poprawić osiągi i oszczędność paliwa w samochodach osobowych w polskiej sieci.

O produktach Texaco

Texaco należy do rodziny marek Chevron, w skład której wchodzi również Caltex. Chevron jest czwartą co do wielkości firmą naftową na świecie, posiadającą 13 776 punktów sprzedaży detalicznej paliw i zatrudniającą 10 587 pracowników w 40 krajach, a jej produkty są sprzedawane w ponad 150 krajach. Chevron jest ponadto wiodącym producentem i dostawcą pakietów dodatków uszlachetniających, dysponującym laboratoriami i 10 zakładami produkcyjnymi na całym świecie oraz globalnym dystrybutorem gotowych środków smarnych, posiadającym sieć 25 zakładów produkcyjnych.

Texaco, oferuje płyny do układu chłodzącego oraz smary, a pod marką Havoline, gamę olejów silnikowych, olejów przekładniowych, oraz produkty uzupełniające przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i lekkich pojazdów użytkowych. Ponadto, linia preparatów Techron do czyszczenia układu paliwowego, stanowiąca część oferty Texaco dla segmentu samochodów osobowych, została opracowana tak, aby wspierać optymalne osiągi silników podczas każdej podróży.