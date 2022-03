W lutym 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze:

28.02.2022 – Samochody marki Mercedes-AMG GT Black Series

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes-AMG GT Black Series (BR 190), wyprodukowanych w okresie 10.10.2019 r. – 22.12.2021 r., długość wiązek przewodów przednich czujników prędkości obrotowej kół może nie być zgodna z wymaganiami. Niektóre manewry, takie jak pełny skręt kierownicy lub pełne wysunięcie/wsunięcie zawieszenia, mogą powodować naprężenia rozciągające, a w konsekwencji uszkodzenie wiązki przewodów. W takim wypadku nie można wykluczyć pogorszenia działania systemów regulacji dynamiki jazdy, co zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 7 pojazdów.

28.02.2022 – Samochody marki Mercedes Typ 243

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ 243 (EQB), wyprodukowanych w okresie 29.07. – 07.12.2021 r., mechanizm składania oparcia drugiego rzędu foteli może nie być zgodny ze specyfikacjami. Po aktywnym odblokowaniu oparcia środkowe oparcie fotela może się wprawdzie odblokować, lecz nie złoży się automatycznie zgodnie z przeznaczeniem. Odblokowanie oparcia fotela może zatem nie być wyraźnie rozpoznawalne dla osób znajdujących się w pojeździe, co zwiększa ryzyko obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 15 pojazdów.

28.02.2022 – Samochody marki Mercedes Typ 206,223

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ 206,223 (C-klasa, S-klasa), wyprodukowanych w okresie 01.11.2020 r. – 01.06.2021 r., moduł sterujący wykrywania statusu zajętości fotela może w przypadku wyłączenia pojazdu przez moduł sterujący poduszki powietrznej zostać na stałe dezaktywowany. W wyniku tego poduszka powietrzna pasażera może zostać dezaktywowana pomimo tego, iż na fotelu pasażera znajduje się osoba.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 345 pojazdów.

24.02.2022 – Samochody marki Toyota

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota, modele: Yaris, GR Yaris i C-HR, wyprodukowanych w Japonii, Francji i Turcji od 20.03.2020 r. do 02.08.2021 r., wyposażonych w czujnik fal milimetrowych (czujnik radarowy) oraz kamerę w celu wykrycia przed sobą obiektów takich jak inny pojazd, inicjacja czujnika radarowego mogła nie zostać prawidłowo zakończona w zakładzie produkcyjnym pojazdu. W takiej sytuacji czujnik radarowy nie zostanie aktywowany, a system PCS (Pre-Collision System) pojazdu nie będzie w stanie wykryć innego pojazdu przed sobą oraz nie zapewni ostrzeżenia o przeszkodzie lub wspomagania hamowania zgodnie z założeniami projektowymi w sytuacjach drogowych, które w normalnych warunkach spowodowałyby aktywację systemu PCS. Dodatkowo pojazd nie wyświetli kierowcy lampki kontrolnej ani komunikatu, że system PCS nie działa.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce łącznie 18 284 samochody.

24.02.2022 – Samochody marki DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS7 Crossback zamontowane fabrycznie tylne opony mogą ulec przedwczesnemu zużyciu od strony wewnętrznej. Może to doprowadzić do nagłej utraty ciśnienia w oponach.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 38 pojazdów.

24.02.2022 – Samochody marki Opel Corsa e-BEV

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Corsa e-BEV RM 2021, wyprodukowanych w Hiszpanii, istnieje możliwość wystąpienia utraty potencjalnej mocy napędowej, braku możliwości ponownego uruchomienia lub przemieszczenia pojazdu przez kilka minut. Przyczyną jest możliwość wystąpienia przejściowego problemu z połączeniem wewnętrznym w układzie elektronicznym DC/DC.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 19 pojazdów.

24.02.2022 – Samochody marki Opel Corsa F

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Corsa F RM 2020, 2021, wyprodukowanych w Hiszpanii, wyposażonych w reflektory ECOLED, kierowca może nie zostać ostrzeżony o wadliwym działaniu kierunkowskazu z powodu braku autodiagnostyki.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 313 pojazdów.

24.02.2022 – Samochody marki Opel

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Insignia A, Astra J, Astra K, Corsa E RM 2014-2018, wyprodukowanych w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, wyposażonych w układ oczyszczania spalin LNT, w celu poprawienia jego osiągów w rzeczywistych warunkach jazdy należy zaktualizować oprogramowanie sterownika silnika (ECM), modułu sterującego nadwozia (BCM), modułu sterującego skrzyni biegów w pojazdach z przekładnią automatyczną.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 8 121 pojazdów.

18.02.2022 -Samochody marki Mercedes

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes serii GLE/GLS (167), C-Class (205), E-Class (213), S-Class (222), S -Class (223), Klasa E Coupe/Cabriolet (238), GLC (253), CLS (257) i Klasa G (463), z silnikiem wysokoprężnym z pompą płynu chłodzącego – sterowaną podciśnieniem, wyprodukowanych od 27.01.2017 r. – 12.10.2021 r., może zaistnieć nieszczelność między obwodami chłodzenia i podciśnienia. W takim przypadku płyn chłodzący może dostać się do obwodu podciśnienia i spowodować uszkodzenie różnych elementów, prowadząc do, między innymi, wyłączenia zaworu recyrkulacji spalin i skutkować zwiększoną emisją spalin i zużyciem paliwa. Jeżeli elektryczny zawór przełączający recyrkulacji spalin będzie narażony na działanie płynu chłodzącego, może dojść do ciągłego wzrostu temperatury tego elementu i ryzyka pożaru z powodu reakcji elektrochemicznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 9 821 pojazdów.

18.02.2022 – Samochody marki Mercedes Citan

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Citan (Typ 415), wyprodukowanych we Francji, podczas wizyty w warsztacie mogło zostać wgrane oprogramowanie, które nie jest przewidziane do zainstalowanego w pojeździe modułu sterującego ESP, co może mieć negatywny wpływ na funkcje ESP.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 6 pojazdów.

18.02.2022 – Samochody marki Mercedes

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ CLA (BR 118) i Klasa A (BR 177), wyprodukowanych od 25.06. do 08.07.2020 r., połączenie śrubowe zasilania elektrycznego układu wspomagania może być zabrudzone przez pozostałości kleju stosowanego na gorąco. W tym przypadku efekty starzenia się kleju mogą prowadzić do utraty siły zacisku, a tym samym z czasem do poluzowania połączenia śrubowego, co może skutkować przerywaniem zasilania. Może to prowadzić do awarii wspomagania przekładni kierowniczej podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 59 pojazdów.

04.02.2022 – Samochody marki Mazda

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda, wyprodukowanych w Japonii i Meksyku, modele:

CX5 (KE/KF, wyprodukowane od 03.04.2018 r. do 12.12.2018 r.)

6 (GJ/GL, wyprodukowane od 03.04.2018 r. do 27.10.2018 r.)

MX-5 (ND, wyprodukowane od 05.04.2018 r. do 30.10.2018 r.)

CX-9 (TB, wyprodukowane od 16.04.2018 r. do 23.11.2018 r.)

CX-3 (DK, wyprodukowane od 18.10.2017 r. do 06.11.2018 r.)

2 (DJ, wyprodukowane od 18.10.2017 r. do 21.02.2020 r.)

3 (BM/BN, wyprodukowane od 23.04.2018 r. do 26.01.2019 r.)

wirnik w niskociśnieniowej pompie paliwowej może ulec deformacji, powodując usterkę pompy paliwowej. Awaria pompy paliwa może spowodować, że silnik nie uruchomi się i/lub zgaśnie, zwiększając ryzyko wypadku. Kierowcy mogą odnotować tą usterkę za pomocą lampki kontrolnej silnika i/lub nierównej pracy silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 6 943 pojazdy.

01.02.2022 – Samochody marki Toyota Proace

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace, wyprodukowanych we Francji od 01.06.2016 r. do 03.05.2017 r., przewód podgrzewania szyby tylnych drzwi bagażnika może wysunąć się z pierwotnie zaprojektowanej pozycji. W rezultacie mniej chroniona część przewodu narażona jest na naprężenia, które mogą prowadzić z czasem do ryzyka uszkodzenia przewodu. W takim przypadku podgrzewanie tylnej szyby może nie działać poprawnie lub przewód może ulec uszkodzeniu termicznemu.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 19 samochodów.

