MICHELIN CROSSCLIMATE 3 SPORT: REWOLUCYJNA, INNOWACJA, CAŁOROCZNA OPONA DLA SAMOCHODÓW SPORTOWYCH

Dziesięć lat po wprowadzeniu na rynek pierwszej letniej opony z homologacją zimową Michelin stawia kolejny odważny krok, prezentując Michelin CrossClimate 3 Sport. Ten przełomowy model został zaprojektowany specjalnie dla samochodów sportowych o wysokich osiągach. Opona odpowiada na potrzebę, na którą dotychczas nikt na rynku nie odpowiedział – oferuje osiągi sportowej opony letniej, a jednocześnie jest certyfikowana do bezpiecznej jazdy zimą.

Opona idealna dla mocnych samochodów sportowych – zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, pozwala kierowcom cieszyć się pełnym potencjałem i dynamiką pojazdu przez cały rok, zapewniając pewność prowadzenia oraz trwałość. Oferuje wyjątkowe osiągi – w szczególności znakomitą przyczepność na mokrej nawierzchni, potwierdzoną najwyższą oceną „A” oraz nowatorskie rozwiązania oparte na najnowszych materiałach i technologiach produkcji, zaczerpniętych bezpośrednio ze sportów motorowych. Ta unikalna kombinacja umożliwiła osiągnięcie tego, co niegdyś wydawało się niemożliwe – połączenie osiągów sportowej opony letniej z zimowymi możliwościami potwierdzonymi certyfikatem 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake).

Oznaczenie 3PMSF potwierdza, że opona spełnia wymagania dotyczące jazdy w warunkach zimowych.

Opona Michelin CrossClimate 3 Sport jest dostępna od 1 lipca w 29 rozmiarach – od 205/40R18 do 315/35R20. Około trzydziestu kolejnych rozmiarów trafi na rynek w przyszłym roku.

Pierwsze partnerstwo OEM z Alpine

Nowy model Alpine A390 zostanie wyposażony w specjalnieopracowanąwersję opony Michelin CrossClimate 3 Sport, oznaczoną unikalnym symbolem „A39”, który potwierdza jej dostosowanie do specyfikacji tego pojazdu.

Dla drugiego modelu z linii Dream Garage marka Alpine spośród trzech zatwierdzonych opcji ogumienia wybrała oponę MICHELIN CrossClimate 3 Sport. Nowoczesny samochód, łączący sportowe osiągi z wyjątkową zwrotnością, będzie wyposażony w opony 245/45 R20 103V XL.

Dzięki certyfikacji 3PMSF opona spełnia standardy osiągów i zapewnia optymalną przyczepność w warunkach zimowych, a jednocześnie oferuje:

sportowy charakter i precyzję prowadzenia przez cały rok.

znakomitą przyczepność na mokrej nawierzchni, potwierdzoną najwyższą oceną A.

Projektując tę oponę dla Alpine, w pełni skupiliśmy się na specyfice tego modelu. Stworzona z myślą o największym i najmocniejszym samochodzie Alpine w historii, łączy osiągi zimowe, efektywność energetyczną, wysoką przyczepność oraz sportową dynamikę prowadzenia. Zapewnia stabilne parametry przez cały okres użytkowania, dzięki czemu kierowcy mogą w pełni na niej polegać. Alpine jest pierwszym producentem samochodów, który wybrał nową oponę Michelin CrossClimate 3 Sport. Jesteśmy przekonani, że ten model spełnia zarówno wymagania pojazdu, jak i oczekiwania kierowców poszukujących bezpieczeństwa, wygody i sportowego charakteru. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyło nas Alpine. – wyjaśnia Serge Lafon, dyrektor linii biznesowej ds. oryginalnego wyposażenia.

MICHELIN CrossClimate 3 Sport oraz MICHELIN CrossClimate 3 po raz kolejny rewolucjonizuje rynek opon całorocznych. Model MICHELIN CrossClimate 3 Sport, charakteryzujący się poprawioną wydajnością – to obecnie unikalna propozycja na rynku, która pozwala kierowcom cieszyć się jazdą sportowymi samochodami w każdych warunkach, gdziekolwiek się wybiorą. – powiedziała Corina Chicu, Dyrektorka Marketingu B2C na Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Grecję i Turcję / Dyrektorka Marketingu na Bałkany, kraje bałtyckie, Ukrainę i Azję Centralną w firmie Michelin.

Pierwsze wyróżnienie

3 lipca, opona MICHELIN CrossClimate 3 Sport zdobyła swoje pierwsze prestiżowe wyróżnienie branżowe – nagrodę „Ze Award for Technological Innovation 2025”, wręczoną podczas wydarzenia z udziałem 200 przedstawicieli branży motoryzacyjnej.

Nagroda, przyznana przez jury złożone z ekspertów branżowych, dziennikarzy motoryzacyjnych oraz reprezentantów stowarzyszeń kierowców, podkreśla innowacyjność Michelin i uznaje przełomowe znaczenie nowego modelu na dynamicznie rozwijającym się rynku opon całorocznych, który obecnie odpowiada już za 37% całego rynku.